Fellélegezhetnek a Haladás-szurkolók: jelentős támogatást kap a futballcsapat

Kormányzati segítséget kap a szombathelyi NB III-as futballcsapat. A Haladás Sportkomplexum használatának idei költségeihez járul hozzá a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága - értesült a Vas Népe. A támogatás jelentős mértékben stabilizálja a Haladás 1919 Labdarúgó Kft. működését.

Közösen lobbizott Schmidt Ádám sportért felelős államtitkárnál Vámos Zoltán és Nemény András, Szombathely polgármestere az elmúlt időszakban azért, hogy a Haladás futballcsapata számára kormányzati forrást szerezzenek. Ismert, a Haladás 1919 Labdarúgó Kft-t a szombathelyi önkormányzat alapította, a HVSE és a Viktória FC 1-1 százalékos tulajdoni résszel bír, és idén Schäfer András is beszállt a cégbe. A kft eddig jóváhagyott, idei 50 millió forintos önkormányzati támogatása mellé most úgy tűnik, jelentős kormányzati forrás is kapcsolódhat köszönhetően annak, hogy az ügy mellé Vámos Zoltán is odaállt. 

Haladás
Vámos Zoltán: "Sajnálatos, hogy méltatlan helyzetbe került a szombathelyi labdarúgás, pontosan ezért fogott össze szinte mindenki, hogy ebből a mély gödörből felfelé indulhasson el a Haladás"
Kormányzati támogatás a Haladás futballcsapatának 

Csaknem 92,5 millió forint támogatás érkezik a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságától a központi költségvetésből a szombathelyi futballcsapathoz - értesült lapunk.

 A pénzből a Haladás Sportkomplexum használatának idei költségeihez járul hozzá az államtitkárság. Ezzel tovább stabilizálódik a Haladás futballcsapat pénzügyi helyzete, ami a remények szerint hozzájárul ahhoz, hogy az őszi idényben  sikeresen álljon helyt a szombathelyi zöld-fehér csapat. 

Több hónapos tárgyalássorozat előzte meg a döntést

"Sajnálatos, hogy méltatlan helyzetbe került a szombathelyi labdarúgás, pontosan ezért fogott össze szinte mindenki, hogy ebből a mély gödörből felfelé indulhasson el a Haladás" - nyilatkozta lapunknak Vámos Zoltán. - Több hónapos tárgyalássorozat eredménye, amelyet Nemény András polgármesterrel közösen folytattunk a Sportért Felelős Államtitkársággal, hogy a Kormányzat is esélyt adjon és szerepet vállaljon az újjáépítésben. 

A mérkőzések lebonyolításának támogatása fontos a csapat számára és fontos a szurkolóknak is! Méltó körülmények között lehet így drukkolni és futballozni is, így a helyszín sem lehet akadálya a sikerességnek

- hangsúlyozta Vámos Zoltán, hozzátéve: - Köszönöm Schmidt Ádám államtitkárnak a személyes közbenjárásért, bízom benne, hogy ez a döntés fontos szerepet tud majd játszani a szombathelyi foci, a Haladás visszatérésében.

 

 

 

