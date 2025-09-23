Magyar Falu Programból fejlesztettek: Halastó lakói új utakra léphetnek

Szombaton délelőtt Halastón ünnepélyes keretek között adták át a felújított utcákat. A település három fontos útja – a Petőfi, a Csarit és a Kossuth utca – új aszfaltburkolatot kapott, összesen mintegy hétszáz méteren. Az eseményre számos helyi lakos, valamint a közösség és a térség vezetői is ellátogattak.

Halastón három felújított utcát adtak át

Fotó: VN/Novák Roland

Ünnepi pillanat: három utca új aszfaltot kapott Halastón

Az ünnepségen Németh Lászlóné polgármester köszöntötte a résztvevőket. Mint mondta, a fejlesztés a mindennapok biztonságát szolgálja, és azt kívánta, hogy a lakók örömmel, büszkeséggel használják az új utcákat.

V. Németh Zsolt államtitkár, miniszteri biztos, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: Halastó egy kicsi, de szívós falu, ahol a közösségmegtartó erő a legnagyobb érték.

Ezt az erőt minden ideérkező megtapasztalja: a templomtorony köré gyűlő közösségben, a barátságos rendezvények hangulatában és abban a gondosságban, ahogyan a falubeliek vigyáznak környezetükre

– mondta.

A szalagátvágás előtt felidézték, hogy Halastó naptárát idén is számos program színesíti: a családi nap alig ért véget, már a szüreti mulatságra készül a falu. A tanévkezdés és a szüreti bál közé került most ez az útátadó, amely mérföldkő a település életében.

Az útfejlesztés a Magyar Falu Program támogatásával valósult meg.

A program részeként országszerte több ezer kilométernyi út és számos intézmény újulhatott meg, ami hozzájárul a vidéki életminőség javításához. A halastói beruházás is azt a célt szolgálja, hogy a mindennapok könnyebbek, az otthonok biztonságosabbak, a közösségek pedig összetartóbbak legyenek.

Az ünnepség végén Orsós Zoltán plébános áldotta meg a frissen elkészült utcákat, majd ünnepélyesen átvágták az átadást jelző szalagot.