Így nézett ki fiatalon az ország nagymamája, most mindenki Halász Juditot ünnepli +fotók

Halász Judit nevét hallva nincs olyan ember, aki ne tudna valami szívének kedves emléket felidézni. A 82 éves Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas színművész dalain generációk nőttek fel, rengetegen rajonganak az ország nagymamájáért most is. Fiatalon nem csak hangjával, angyali szépségével is elvarázsolta az embereket. Mosolyát és kisugárzását máig megőrizte, most újabb, különleges jubileumot ért el, amiért mindenki őt éltette. Hogy milyen is volt fiatalon és hogy fest napjainkban a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, azt máris mutatjuk.

Halász Judit szépsége és mosolya nem csak a '70-es években volt elbűvölő

Forrás: Fortepan/Szalay Zoltán

Legjobb női lovasból lett színésznő Halász Judit

Ezt kevesen tudják a legendás színművészről, de gimnazista korában tagja volt a a magyar ifjúsági díjugrató lovas válogatottnak első osztályú minősítésű lovasként. Felnőtt országos bajnokságon pedig harmadik helyet ért el, valamint megkapta a legjobb női lovasnak járó kitűntetést is. Végül aztán nem a lovassport, hanem a színművészet irányába sodorta az élet. 1964-ben elvégezte a Színház- és Filmművészeti Főiskolát, innentől kezdve pedig megállás nélkül jöttek a szerepek. Színházi szerepei szinte megszámlálhatatlanok, de nem csak a színpadon, számos játékfilmben és tévéfilmben is feltűnt. Sokak számára lehet ismert a

Fűre lépni szabad,

a Szerelmesfilm,

a Lila akác,

a Bizalom,

az Ismeretlen ismerős

vagy éppen az Esős vasárnap című filmekből is.

Hangját az egész ország ismeri és imádja

Legtöbben talán inkább a varázslatos énekhangjáról ismerik Halász Juditot. Egy dalt ezer százalék, hogy fel tudsz tőle idézni, mert ez szinte kihagyhatatlan minden évben, főleg ha egy születésnapi zsúron veszel részt. Ugye, hogy ezt olvasva te is egyből elkezdted magadban dúdolni a Boldog Születésnapot című dalt? A Halász Judit dalok máig semmit nem vesztettek népszerűségükből, rengetegen imádják és hallgatják őket. A Halász Judit gyerekdalokon generációk nőttek fel.

De nem csak énekhangja, szépsége is páratlan volt a fiatal Halász Juditnak. A Fortepan hatalmas fotótárában bukkantunk olyan fiatalkori felvételekre, amelyeket még biztosan kevesen láttak. Mutatjuk, hogyan is nézett ki '60-as évek végén és a '70-es években a színművész. Ezeket a retró fotókat látnod kell.