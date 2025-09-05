1 órája
Így nézett ki fiatalon az ország nagymamája, most mindenki Halász Juditot ünnepli +fotók
Egy ország imádja, most egy újabb olyan mérföldkőhöz ért, amiért őt ünnepelte mindenki. Halász Judit fiatalon a mosoly nagykövete volt, és valljuk be, 82 évesen is elbűvölő. Retró fotókon mutatjuk meg az ország nagymamáját, és néhány érdekességet is elárunk nem mindennapi életéről.
Halász Judit nevét hallva nincs olyan ember, aki ne tudna valami szívének kedves emléket felidézni. A 82 éves Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas színművész dalain generációk nőttek fel, rengetegen rajonganak az ország nagymamájáért most is. Fiatalon nem csak hangjával, angyali szépségével is elvarázsolta az embereket. Mosolyát és kisugárzását máig megőrizte, most újabb, különleges jubileumot ért el, amiért mindenki őt éltette. Hogy milyen is volt fiatalon és hogy fest napjainkban a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, azt máris mutatjuk.
Legjobb női lovasból lett színésznő Halász Judit
Ezt kevesen tudják a legendás színművészről, de gimnazista korában tagja volt a a magyar ifjúsági díjugrató lovas válogatottnak első osztályú minősítésű lovasként. Felnőtt országos bajnokságon pedig harmadik helyet ért el, valamint megkapta a legjobb női lovasnak járó kitűntetést is. Végül aztán nem a lovassport, hanem a színművészet irányába sodorta az élet. 1964-ben elvégezte a Színház- és Filmművészeti Főiskolát, innentől kezdve pedig megállás nélkül jöttek a szerepek. Színházi szerepei szinte megszámlálhatatlanok, de nem csak a színpadon, számos játékfilmben és tévéfilmben is feltűnt. Sokak számára lehet ismert a
- Fűre lépni szabad,
- a Szerelmesfilm,
- a Lila akác,
- a Bizalom,
- az Ismeretlen ismerős
- vagy éppen az Esős vasárnap című filmekből is.
Hangját az egész ország ismeri és imádja
Legtöbben talán inkább a varázslatos énekhangjáról ismerik Halász Juditot. Egy dalt ezer százalék, hogy fel tudsz tőle idézni, mert ez szinte kihagyhatatlan minden évben, főleg ha egy születésnapi zsúron veszel részt. Ugye, hogy ezt olvasva te is egyből elkezdted magadban dúdolni a Boldog Születésnapot című dalt? A Halász Judit dalok máig semmit nem vesztettek népszerűségükből, rengetegen imádják és hallgatják őket. A Halász Judit gyerekdalokon generációk nőttek fel.
De nem csak énekhangja, szépsége is páratlan volt a fiatal Halász Juditnak. A Fortepan hatalmas fotótárában bukkantunk olyan fiatalkori felvételekre, amelyeket még biztosan kevesen láttak. Mutatjuk, hogyan is nézett ki '60-as évek végén és a '70-es években a színművész. Ezeket a retró fotókat látnod kell.
Micsoda szépség - ilyen volt fiatalon Halász Judit
Nem akármilyen jubileumot ünnepelhetett most Halász Judit
A Vígszínház a minap osztott meg TikTok-csatornáján érzelmes videót. A társulat meglepte Halász Juditot, ugyanis a színművész már 60 éve társulati tagja a színháznak. A felvételen jól látható, mennyire meghatódott a színészlegenda, aki nem csak szépségét, életvidámságát és mosolyát is megőrizte 82 éves korára. Sőt, mindjárt 83, hiszen októberben lesz a születésnapja. A szeretet, ahogy énekelnek neki a színésztársak, jól mutatja: nemcsak az ország, de a Vígszínház nagymamája is ő.
A videót már több mint tízezren lájkolták és a kommentek is folyamatosan záporoznak, melyben sokan fejezik ki szeretetüket a művésznő felé.
Gyermekkoromban volt szerencsém látni Halász Judit Művésznő! Imádom a mai napig örök kedvenc. A gyermekeim is imádják. Drága művésznő, még sok jubileumi koncertet kívánok!
– írta az egyik kommentelő. Volt, aki örök szépségére is megjegyzést tett.
Szólt egy másik komment, de volt, aki megjegyezte: ő az ország nagymamája.
