Halőrök találkozója Szarvason: Vas vármegye is bemutatkozott

A Halőri Szakmai Találkozónak és Versenynek idén is a Liget Wellness és Konferencia Hotel adott otthont. A nyitónapon szakmai előadásokat hallgathattak meg a résztvevők, amelyek a halőri munkát érintő legfontosabb területeket mutatták be. Egyebek mellett szó volt a kommunikáció és konfliktuskezelés szerepéről, a vízminőség és vízmegtartás aktuális kérdéseiről, valamint az idegenhonos halfajok jelentette kihívásokról. Nagy érdeklődés kísérte a HORINFO ellenőrző applikáció gyakorlati bemutatóját is. Az előadások után a csapatok élőcsocsó bajnokságon vehettek részt, amelyet kötetlen beszélgetés követett - teret adva a kapcsolat- és közösségépítésnek.

A vasi csapat a halőrök versenyén

Fotó: vasivizeken.hu

Erőnléti és elméleti feladatok is vártak a halőrökre

A második és harmadik napon szakmai vetélkedők és versenyszámok zajlottak, ahol erőnléti, ügyességi és elméleti feladatokban mérték össze tudásukat és felkészültségüket a csapatok.

Az első napi gyengébb szereplés hátrányt jelentett az összesítésben, de a második nap javuló teljesítménye után a 23. helyen zárták a vasiak a versenyt a 30 csapatos országos mezőnyben. A vasi csapat tagjai: Sipos Károly, Pass Róbert, Szekeres Balázs; a csapatkapitány: Mesterházy József, kísérő: Puskás Norbert, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke voltak.

Az országos versenyt egyébként a NÉBIH Állami Halőri Szolgálat nyerte a Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége és a Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége előtt.



