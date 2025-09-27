Folytatódtak az őszi haltelepítések a vasi vizeken: mintegy 900 kilogramm háromnyaras, átlagosan másfél kilós átlagsúlyú ponty érkezett a Tógazda Halászati Zrt. zalaszentgróti telephelyéről a vármegyébe. A mennyiségből egészen pontosan a Vasvári tavakba 300, a Magyarszecsődi kavicsbánya-tóba pedig 600 kilogramm hal jutott.

Őszi haltelepítés a vasi vizeken

Fotó: vasivizeken.hu

A magyarszecsődi telepítés külön érdekessége, hogy a bojlis verseny után került sor a halak kihelyezésére, amelyet a Körmendi Határőr Sporthorgász Egyesület támogatásával valósítottak meg. A mintegy 400 darab telepített ponty tovább erősíti a Magyarszecsődi-tó halállományát, melynek gazdagságát a háromnapos verseny is jól bizonyította.

Folytatódnak a haltelepítések

A résztvevők sok szép nagy ponty mellett számos, különböző méretű, de jellemzően 3–5 kg közötti példányt is fogtak. Ezek ugyan a versenybe nem voltak érvényesíthetők , de a hétköznapi horgászatban igazi élményszerű pecát kínálnak minden horgásznak - fogalmazott Puskás Norbert, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megye Szövetségének ügyvezető igazgatója. Hozzátette: a telepítések célja, hogy az őszi horgászati szezonban is minél jobb fogási esélyeket biztosítsanak a horgászok számára. A jövő héten további pontyok érkeznek Vas vármegyébe.