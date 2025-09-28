Mesélő tárgyak bűvölete Harasztifaluban

Egy szerszám, egy csoportkép, egy jegyzőkönyv, egy horvát nyelvű imakönyv, egy esküvői lakkcipő. Mesterség, közösség, hétköznapi és ünnepi élet. Családok, egyesületek megelevenedő pillanatai különböző korokból. A Kulturális Örökség Napok keretében Harasztifaluban igazi időutazáson vehettünk részt a helytörténettel sokat foglalkozó Bálint Csaba gyűjtővel. A Fekete család hagyatékából előkerült cipészszerszámok kis műhelypolcot varázsoltak elénk, a mesterjeggyel ellátott balta megidézte a faműveseket és kovácsokat, ezzel bővítve a helytörténeti gyűjteményben korábban berendezett gazdálkodási és iparos szerszámok tárát.

Harasztifaluban is Kulturális Örökség Napok voltak - Bálint Csaba gyűjtő

Fotó: VN/Rajner Ágota

Harasztifalu is sok emléket őriz

Egy évszázados adás-vételi szerződésből kiderül, hogy 1926-ban a faluban Deli-háznak hívott épületet 56 millió koronáért vásárolták meg, s még aznap befizették az illetéket. De ott voltak például az 1930-40-es évek állatgyógyászati eszközeinek dobozai, egy 1933-os ifjúsági találkozó nemzeti színű szalaggal átkötött fokosa.

Egy tűzoltó jegyzőkönyv borítója, egy sörnyitó, kalendáriumok és bizonyítványok sodornak minket át az évtizedeken. A katonakönyv a dögcédulával, az ejtőernyős fénykép és a katonai csajka a háborúk világába vezet.

Megtudjuk egy egyetemi indexből azt is, hogy a kántortanító egyedül marxizmusból kapott elégségest, míg a többi tantárgyból jeles és jó jegyeket szerezett. Egy másik bizonyítvány posztóra hímzett kalocsai és matyó mintás párnák közt pihen a kiállításban, készítőjük az „Utolsó vacsorát” pedig gobelin-képbe öltötte.

Bálint Csaba gyűjtő

Fotó: VN/Rajner Ágota

Árulkodó tárgyak

Kik voltak ők és hogyan éltek? Hogyan éltek át veszedelmeket, hogyan ünnepeltek? A sok-sok apró tárgy, a nevekkel feliratozott tablókép elárulja nekünk. Talán beleférnének a kiállított bőröndbe, ami lehetett volna az egykor Amerikából hazatért fiatalemberé is. Elszármazottak és helyben élők adták a gyűjteménynek padláson, szekrényekben megbúvó emlékeiket, szüleik, nagyszüleik életének filmkockáit. A filmet azonban mi rakjuk össze immáron közös kulturális hagyatékunkból, megköszönve a szorgos gyűjtőmunkát, a védett épület gondozását.