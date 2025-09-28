szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Nosztalgiáztak

3 órája

Mesélő tárgyak bűvölete Harasztifaluban

Címkék#Kulturális Örökség Napok#Harasztifaluban#emlék#Bálint Csaba#helytörténeti

Vasárnap a szentmise után megtelt az egykori iskola. A vendégek nosztalgiáztak, s az ősök és a múlt nyomán együtt gondolkoztak Harasztifaluban.

Gombos Kálmán

Egy szerszám, egy csoportkép, egy jegyzőkönyv, egy horvát nyelvű imakönyv, egy esküvői lakkcipő. Mesterség, közösség, hétköznapi és ünnepi élet. Családok, egyesületek megelevenedő pillanatai különböző korokból. A Kulturális Örökség Napok keretében Harasztifaluban igazi időutazáson vehettünk részt a helytörténettel sokat foglalkozó Bálint Csaba gyűjtővel. A Fekete család hagyatékából előkerült cipészszerszámok kis műhelypolcot varázsoltak elénk, a mesterjeggyel ellátott balta megidézte a faműveseket és kovácsokat, ezzel bővítve a helytörténeti gyűjteményben korábban berendezett gazdálkodási és iparos szerszámok tárát.

Harasztifaluban is Kulturális Örökség Napok voltak
Harasztifaluban is Kulturális Örökség Napok voltak - Bálint Csaba gyűjtő
Fotó: VN/Rajner Ágota

Harasztifalu is sok emléket őriz

Egy évszázados adás-vételi szerződésből kiderül, hogy 1926-ban a faluban Deli-háznak hívott épületet 56 millió koronáért vásárolták meg, s még aznap befizették az illetéket. De ott voltak például az 1930-40-es évek állatgyógyászati eszközeinek dobozai, egy 1933-os ifjúsági találkozó nemzeti színű szalaggal átkötött fokosa.

 Egy tűzoltó jegyzőkönyv borítója, egy sörnyitó, kalendáriumok és bizonyítványok sodornak minket át az évtizedeken. A katonakönyv a dögcédulával, az ejtőernyős fénykép és a katonai csajka a háborúk világába vezet. 

Megtudjuk egy egyetemi indexből azt is, hogy a kántortanító egyedül marxizmusból kapott elégségest, míg a többi tantárgyból jeles és jó jegyeket szerezett. Egy másik bizonyítvány posztóra hímzett kalocsai és matyó mintás párnák közt pihen a kiállításban, készítőjük az „Utolsó vacsorát” pedig gobelin-képbe öltötte.

Bálint Csaba gyűjtő
Bálint Csaba gyűjtő
Fotó: VN/Rajner Ágota

Árulkodó tárgyak

Kik voltak ők és hogyan éltek? Hogyan éltek át veszedelmeket, hogyan ünnepeltek? A sok-sok apró tárgy, a nevekkel feliratozott tablókép elárulja nekünk. Talán beleférnének a kiállított bőröndbe, ami lehetett volna az egykor Amerikából hazatért fiatalemberé is. Elszármazottak és helyben élők adták a gyűjteménynek padláson, szekrényekben megbúvó emlékeiket, szüleik, nagyszüleik életének filmkockáit. A filmet azonban mi rakjuk össze immáron közös kulturális hagyatékunkból, megköszönve a szorgos gyűjtőmunkát, a védett épület gondozását.

Harasztifaluban is Kulturális Örökség Napok voltak
Fotó: VN/Rajner Ágota

Sok munka áll előttünk, hisz feldolgozásra várnak negatívok, iratok és folyamatos a gyűjtés is – osztotta meg velünk Rajner Ágota kulturális munkatárs. Az út a megismeréstől a megőrzésen és közös gondolkodáson át vezet a jövőbe. Kívánunk hozzá további sok sikert!

Fotó: VN/Rajner Ágota

