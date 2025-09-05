Eladó autók Vasban: ötajtós várositól a kínai autóig

Hiába az udvaron álló sok eladó autó, ha nézelődőből több is akad, a tényleges vevők jobbára konkrét elképzelésekkel, igényekkel érkeznek. Ma már kevesebben választanak az adott kínálatból, többen várják meg, míg az autókereskedő megtalálja a számára tökéletes autót. Átalakulóban van a klasszikus használtautó-kereskedelem – mondja Iszak Martin, aki társával, Szabó Antallal folyamatosan keresi az új irányokat a piacon. Ami nem változott: az ötajtós, benzines, klímás “városi” kis autókat mindig keresik. A kétszemélyes teherautók is gyorsan elkelnek, ezekből az elektromosok is egyre népszerűbbek. Egyébként – jegyzi meg a szakember – a vártál jóval kevesebben keresik az elektromos autókat hazánkban. Aki megteheti, inkább megveszi a dízelt. – Másfél-két évvel le vagyunk maradva az európai trendhez képest. Németországban például most zárul a nagy elektromos autó támogatási hullám, a használt Tesla ott szinte eladhatatlan lett, azok most kezdnek ide érni – magyarázza.

Átalakulóban a használtautó-piac

Fotó: Cseh Gábor

Megéri külföldi használtautót venni?

Míg régen egyértelműen olcsóbb volt külföldi autót vásárolni, ma már nem feltétlenül van így. Iszak Martin úgy tapasztaja, magasabb felszereltségű, drágább fajta autót azonban továbbra is jó áron lehet kint találni. Hozzáteszi: rengeteg papírmunkával jár a külföldi autó behozása, forgalomba helyezése. Egyre több ügyfél bízza meg őket ennek lebonyolításával is.

Az árak nemcsak külföldön, itthon is emelkedtek - átlagosan 20-30 százalékot néhány év alatt. - Ez miatt megfontoltabbak, elővigyázatosabbak, tudatosabbak a vásárlók, a hitellehetőségeknek is jobban utánanéznek. A15 éves, még jó állapotú autót például inkább még egyszer-kétszer elviszik műszaki vizsgára. Az átlagos autócserélélőknek most 20-24 éves az autójuk - ezeket már a magas költségek miatt nem érdemes javítani.

Jöhetnek a kínai gyártmányok?

Nagy bajban van az európai autógyártás. Hasonló, vagy még jobb minőséget tudnak adni olcsóbban a kínaiak, csak kérdés, hogy mikor lesznek rá vevőik Európában - véli a szakember. Iszak Martin és Szabó Antal szerint érdemes próbát tenni: hamarosan a szombathelyi autókereskedésbe is érkezik egy kínai gyártmányú teherautó.