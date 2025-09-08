szeptember 8., hétfő

Koncert

1 órája

Hatalmas energiákat hoztak Szombathelyre a Legendák – ott voltunk Deák Bill és a Bikini koncertjén

Címkék#Szombathely#Legenda#Bikini#Deák Bill Gyula

A Haladás Sportkomplexum parkolója vasárnap este fesztiválhelyszínné változott: hatalmas tömeg bulizott együtt a Legendák koncertjén, ahol Deák Bill Gyula és a Bikini időtlen slágerei hoztak hatalmas energiát Szombathelyre.

Csabai Bernadett

Vasárnap este a Haladás Sportkomplexum parkolója átalakult egy hatalmas koncerthelyszínné: Szombathely adott otthont a Szerencsekoncert „Legendák” sorozatának, amelyre rengetegen voltak kíváncsiak. Az este főszereplői nem véletlenül kapták a „legendák” jelzőt – Deák Bill Gyula és a Bikini zenekar valódi időutazásra vitték a közönséget.

Szerencsekoncert Szombathelyen: a Bikini is színpadra állt
Fotó: Unger Tamás

Bikini és Deák Bill Szombathelyen

Már a kezdés előtt látszott, hogy ez az este sokakat megmozgat: a környéken alig lehetett parkolóhelyet találni, a Haladás Sportkomplexum parkolója pedig teljesen megtelt emberekkel. A közönség sokszínű volt – érkeztek fiatal családok óvodás gyerekekkel, középkorú rockerek bőrdzsekiben, és idősebb házaspárok, akik talán már a nyolcvanas években is együtt énekelték a Bikini vagy Deák Bill dalait.

Bill hozta a tüzet

Pontban 19 órakor színpadra lépett Deák Bill Gyula és zenekara, és a tőle megszokott elementáris energiával robbantották be az estét. A „zöld, a bíbor, a fekete” sorai együtt visszhangoztak a tömegben, a „Rossz vér” és „A felszarvazottak balladája” pedig újra és újra hatalmas közös éneklésre késztette a közönséget. Bill karcos hangja és energiája mit sem kopott az évtizedek alatt - az előadás közben pedig végig tartotta a kapcsolatot a rajongókkal – úgy, ahogy azt tőle megszokhattuk az elmúlt évtizedekben.

A Bikini ráadott egy lapáttal

Az est második felében a Bikini vette át a stafétát, és hamar kiderült, hogy a zenekar slágerei valóban örök érvényűek. A „Fagyi” első akkordjaira már az óvodások is énekelték a szöveget a nagymamákkal együtt, a „Közeli helyeken” és az „Adj helyet magad mellett” pedig szinte himnuszként szólt a parkolóban, ahogy a "Ki visz majd haza" sem maradt ki a repertoárból. A lendületes rock-dalok és az érzelmes balladák tökéletes egyensúlyt teremtettek, és mindenki megtalálhatta a saját kedvencét.

Legendák koncertje

Fotók: Unger Tamás

A szervezők gondoltak azokra is, akik nem fértek egészen közel a színpadhoz: két hatalmas kivetítőn is követni lehetett az eseményeket. A hangulat a koncert végére csak fokozódott, a tömeg egyre nagyobb lett, a parkoló egyetlen hatalmas éneklő-táncoló közösséggé változott.

Egy este, amit nem felejt el Szombathely

Az este igazi fesztiválhangulatot hozott Szombathelyre. A büfék előtt sorok kígyóztak, a frissítőtől és a tánctól kipirult arcok mosolyogtak mindenütt, és volt abban valami különleges, hogy több generáció együtt énekelte ugyanazokat a dalokat.

A koncert bebizonyította, hogy vannak dalok és előadók, akik kortalanok, akik össze tudják kötni a közösséget. A Legendák koncertsorozat vasárnapi állomásán Szombathely pontosan ezt élhette át – egy csodás zenei élménnyel karöltve.

 

 

