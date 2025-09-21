Szerencse
Hatoslottó: 50 millió volt a tét, mutatjuk a nyerőszámokat
Ezekkel lehetett most nyerni!
Szeptember eleje óta már heti két alakalommal lehet nyeri a hatoslottón, csütörtökön valaki nagyon szerencsés volt, ahogy arról írtunk, elvitte a hatoslottó főnyereményét.
Lássuk, mik voltak a szerencsés számok vasárnap, ezekkel lehetett nyerni a hatoslottón.
Ezek voltak a hatoslottó nyerőszámai szeptember 21-én
14 (tizennégy)
15 (tizenöt)
18 (tizennyolc)
36 (harminchat)
38 (harmincnyolc)
41 (negyvenegy)
A héten nem született telitalálat, a jövő héten már 166 millió forintért lehet játszani.
