Hatoslottó: 50 millió volt a tét, mutatjuk a nyerőszámokat

Szeptember eleje óta már heti két alakalommal lehet nyeri a hatoslottón, csütörtökön valaki nagyon szerencsés volt, ahogy arról írtunk, elvitte a hatoslottó főnyereményét.

Ezek voltak a hatoslottó nyerőszámai szeptember 21-én

Lássuk, mik voltak a szerencsés számok vasárnap, ezekkel lehetett nyerni a hatoslottón.

14 (tizennégy)

15 (tizenöt)

18 (tizennyolc)

36 (harminchat)

38 (harmincnyolc)

41 (negyvenegy)

A héten nem született telitalálat, a jövő héten már 166 millió forintért lehet játszani.