Elvitték
2 órája
Valaki hatalmasat kaszált most a hatoslottón, mutatjuk a nyerőszámokat
Szeptember 18-án elvitték a hatoslottó főnyereményét, valaki hatalmasat kaszált tegnap este. Mint kiderült, több mint félmilliárd forinttal lett valaki gazdagabb.
A hatoslottó nyerőszámai:
6 (hat)
25 (huszonöt)
37 (harminchét)
38 (harmincnyolc)
41 (negyvenegy)
42 (negyvenkettő)
Nyeremények:
6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye: 625.486.670 forint;
5 találatos szelvény 14 darab, nyereményük egyenként 654.405 forint;
4 találatos szelvény 933 darab, nyereményük egyenként 9.820 forint;
3 találatos szelvény 17.041 darab, nyereményük egyenként 3270 forint.
Tavaly közel kétmilliárd forintot nyert valaki
Tavaly novemberi cikkünkben arról írtunk, közel kétmilliárd forintot vihetett haza egy szerencsés, akinek akkor sikerült eltalálnia a hatoslottó nyerőszámait.
Ezt ne hagyja ki!
2008.09.21. 18:07
Minden idők legnagyobb hatoslottó-nyereménye<b>Budapest</b> - Elvitték a hatoslottó főnyereményét. A szerencsés játékosnak közel 3 milliárd forint a jutalma.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre