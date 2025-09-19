szeptember 19., péntek

Elvitték

2 órája

Valaki hatalmasat kaszált most a hatoslottón, mutatjuk a nyerőszámokat

Vaol.hu

Szeptember 18-án elvitték a hatoslottó főnyereményét, valaki hatalmasat kaszált tegnap este. Mint kiderült, több mint félmilliárd forinttal lett valaki gazdagabb.

Valaki hatalmasat kaszált most a hatoslottón, mutatjuk a nyerőszámokat
Forrás: Shutterstock

A hatoslottó nyerőszámai:

6 (hat)

25 (huszonöt)

37 (harminchét)

38 (harmincnyolc)

41 (negyvenegy)

42 (negyvenkettő)

Nyeremények:

6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye: 625.486.670 forint;

5 találatos szelvény 14 darab, nyereményük egyenként 654.405 forint;

4 találatos szelvény 933 darab, nyereményük egyenként 9.820 forint;

3 találatos szelvény 17.041 darab, nyereményük egyenként 3270 forint.

Tavaly közel kétmilliárd forintot nyert valaki

Tavaly novemberi cikkünkben arról írtunk, közel kétmilliárd forintot vihetett haza egy szerencsés, akinek akkor sikerült eltalálnia a hatoslottó nyerőszámait.

 

 

