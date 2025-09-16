Hatvanéves érettségi találkozót tartottak az egykori kerisek

Nagyon jó osztályközösség alakult ki, örök baráti kapcsolatokkal, ezért is gondolta fontosnak Németh Tibor és a szervezők, hogy jubileumi, hatvanéves összejövetelükről hírt adjunk. Mint írta, kilencen maradtak távol egészségi okokból, kilenc osztálytársuk pedig már odaátról „nézte” a találkozót – emléküket örökké őrzik.

Hatvanéves érettségi találkozót tartottak az egykori szombathelyi kerisek.

Hatvanéves osztálytalálkozó

Ünnepi alkalmukról így számolt be: – A találkozó előtti napon felkerestük osztályfőnökünk sírját, virágcsokorral és gyertyagyújtással emlékeztünk rá, illetve a mindenki keresztjénél megemlékeztünk elhunyt tanárainkra és osztálytársainkra is. Szombaton az étteremben köszöntővel és koccintással kezdtünk, majd felolvastuk volt osztályfőnökünk özvegye, Edit asszony levelét.

Az első összejövetel az osztályfőnök nélkül

Ez év februárjában 97 éves korában hunyt el Kereszti Mihály, akinek az első középiskolai osztálya voltunk. Feleségével minden rendes és rendkívüli érettségi találkozón megtiszteltek bennünket részvételükkel. Edit asszony ezúttal családi elfoglaltságra hivatkozva kimentette magát, de nagyon kedves, megható sorokkal üdvözölte a részvevőket. Az ebéd után az elmúlt találkozó óta eltelt nyolc év – annyi maradt ki a Covid miatt – történéseiről beszélgettünk kisebb csoportokban. Nem maradhatott el a középiskolai négy év csibészségeinek felemlegetése sem. Az osztály krónikás elhozta azt a fotóalbumot, melyben az iskolai éveket és az azután történteket dokumentálta. Szóba kerültek a közös kirándulások, az építőtáborokban eltöltött felejthetetlen idő, az óraközi szünetek is.

Van, aki a szakmában maradt

Az egyéni kvalitások már akkor is mindenkiben ott voltak: a zenei tehetség például – van köztünk, akinek a komolyzenei pálya élethivatásává vált, mások amatőrként, de magas szinten zenélnek mai is, színjátszócsoportban szerepelnek, vagy más önkifejezési módot találtak nyugdíjas éveikre. A mozgás, a sport, a kerékpározás, a túrázás mint éltető erő van jelen többünk életében. Képesítésünk fontos alapot teremtett további életpályánkhoz. Vannak, akik a kereskedelem-vendéglátás területén maradtak bolti eladóként, boltvezetőként, raktárosként, étteremvezetőként vagy raktáráruház-igazgatóként, szállodaigazgatóként. Volt, aki közgazdasági tanulmányait folytatta tovább, közgazdász doktor lett. Mások ipari, önkormányzati, oktatási területen hasznosították képesítésüket. Megtalálható köztünk a KSH statisztikusa, állami köztisztviselő, bírósági végrehajtó, igazságügyi becsüs szakértő, műszaki rajzoló, büntetés-végrehajtási főtiszt, orvos kémiai laborvezető is. Nem egy osztálytársunk a helyi és megyei önkormányzatoknál több cikluson keresztül ténykedett.