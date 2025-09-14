Recept
Házi túrógombóc, ami pihe-puha – elronthatatlan, gyors recept
Ha villámgyors, puha és mennyei desszertre vágysz, a házi túrógombóc a tökéletes választás. Felejtsd el a bolti változatokat – porcukorral, tejföllel vagy lekvárral tálalva garantáltan mindenki kedvence lesz.
Házi túrógombóc igazi klasszikus magyar desszert. Könnyű, puha és pillanatok alatt elkészíthető. Felejtsd el a bolti változatokat, mert azoknak semmi közük az igazi, frissen főzött házi túrógombóchoz! Ez a recept garantáltan sikerül, és a család minden tagjának kedvence lesz.
Házi túrógombóc a legjobb választás
- Villámgyorsan elkészíthető (kb. 20–25 perc).
- Egyszerű, olcsó hozzávalókból áll.
- Mindig pihe-puha és lágy marad.
- Hagyományos és modern módon is tálalható.
Hozzávalók a házi túrógombóchoz
- 50 dkg túró
- 3 tojás
- 1 csomag vaníliás cukor
- csipet só
- 5 evőkanál búzadara
- zsemlemorzsa a forgatáshoz
- vaj és olaj a pirításhoz
Elkészítés lépésről lépésre
- A túrót a tojással, vaníliás cukorral, sóval és búzadarával összekeverjük, majd 10–15 percig pihenni hagyjuk.
- Közben a zsemlemorzsát vaj és olaj keverékén aranybarnára pirítjuk.
- Egy nagy lábosban vizet forralunk, a masszából gombócokat formázunk, és pár perc alatt kifőzzük őket. Amint feljönnek a víz tetejére, már kész is.
- Azonnal beleforgatjuk a pirított morzsába.
Tálalási tippek
- Klasszikusan porcukorral és cukros tejföllel.
- Extraként házi lekvárral (eper, barack, szilva).
- Könnyedebb változatban friss gyümölccsel.
