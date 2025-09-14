Házi túrógombóc, ami pihe-puha – elronthatatlan, gyors recept

Házi túrógombóc igazi klasszikus magyar desszert. Könnyű, puha és pillanatok alatt elkészíthető. Felejtsd el a bolti változatokat, mert azoknak semmi közük az igazi, frissen főzött házi túrógombóchoz! Ez a recept garantáltan sikerül, és a család minden tagjának kedvence lesz.

Házi túrógombóc- az elronthatatlan recept

Fotó: VN/Gáspár Eszter

Házi túrógombóc a legjobb választás

Villámgyorsan elkészíthető (kb. 20–25 perc).

Egyszerű, olcsó hozzávalókból áll.

Mindig pihe-puha és lágy marad.

Hagyományos és modern módon is tálalható.

Hozzávalók a házi túrógombóchoz

50 dkg túró

3 tojás

1 csomag vaníliás cukor

csipet só

5 evőkanál búzadara

zsemlemorzsa a forgatáshoz

vaj és olaj a pirításhoz

Elkészítés lépésről lépésre

A túrót a tojással, vaníliás cukorral, sóval és búzadarával összekeverjük, majd 10–15 percig pihenni hagyjuk. Közben a zsemlemorzsát vaj és olaj keverékén aranybarnára pirítjuk. Egy nagy lábosban vizet forralunk, a masszából gombócokat formázunk, és pár perc alatt kifőzzük őket. Amint feljönnek a víz tetejére, már kész is. Azonnal beleforgatjuk a pirított morzsába.

Tálalási tippek

Klasszikusan porcukorral és cukros tejföllel.

Extraként házi lekvárral (eper, barack, szilva).

Könnyedebb változatban friss gyümölccsel.



