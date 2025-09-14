szeptember 14., vasárnap

Házi túrógombóc, ami pihe-puha – elronthatatlan, gyors recept

Címkék#túrógombóc#recept#gyors

Ha villámgyors, puha és mennyei desszertre vágysz, a házi túrógombóc a tökéletes választás. Felejtsd el a bolti változatokat – porcukorral, tejföllel vagy lekvárral tálalva garantáltan mindenki kedvence lesz.

Gáspár Eszter

Házi túrógombóc igazi klasszikus magyar desszert. Könnyű, puha és pillanatok alatt elkészíthető. Felejtsd el a bolti változatokat, mert azoknak semmi közük az igazi, frissen főzött házi túrógombóchoz! Ez a recept garantáltan sikerül, és a család minden tagjának kedvence lesz.

Házi túrógombóc- az elronthatatlan recept
Házi túrógombóc- az elronthatatlan recept
Fotó: VN/Gáspár Eszter

Házi túrógombóc a legjobb választás

  • Villámgyorsan elkészíthető (kb. 20–25 perc).
  • Egyszerű, olcsó hozzávalókból áll.
  • Mindig pihe-puha és lágy marad.
  • Hagyományos és modern módon is tálalható.

Hozzávalók a házi túrógombóchoz

  • 50 dkg túró
  • 3 tojás
  • 1 csomag vaníliás cukor
  • csipet só
  • 5 evőkanál búzadara
  • zsemlemorzsa a forgatáshoz
  • vaj és olaj a pirításhoz

Elkészítés lépésről lépésre 

  1. A túrót a tojással, vaníliás cukorral, sóval és búzadarával összekeverjük, majd 10–15 percig pihenni hagyjuk.
  2. Közben a zsemlemorzsát vaj és olaj keverékén aranybarnára pirítjuk.
  3. Egy nagy lábosban vizet forralunk, a masszából gombócokat formázunk, és pár perc alatt kifőzzük őket. Amint feljönnek a víz tetejére, már kész is.
  4. Azonnal beleforgatjuk a pirított morzsába.

Tálalási tippek

  • Klasszikusan porcukorral és cukros tejföllel.
  • Extraként házi lekvárral (eper, barack, szilva).
  • Könnyedebb változatban friss gyümölccsel.


 

 

