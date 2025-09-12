Nincs kinn a házszám? Százezres büntetést kockáztat!

A házszám feltüntetése nem csupán adminisztratív kötelezettség, hanem a mindennapi élet egyik fontos biztonsági tényezője is. Bár sokan apróságnak gondolják, a hiányzó vagy rosszul látható házszám komoly következményekkel járhat.

Apróságnak tűnhet, hogy nincs kinn a házszám, pedig súlyos következményei lehetnek Fotó: Cseh Gábor

Miért kötelező a házszám kihelyezése?

1. Azonosíthatóság

A házszám elsődleges funkciója, hogy pontosan azonosítsa az ingatlant. Ez megkönnyíti a postai kézbesítést, a futárszolgálatok munkáját és az ügyintézést.

2. Biztonsági okok

Vészhelyzetben – legyen szó tűzről, rosszullétről vagy balesetről – a mentők, a tűzoltók és a rendőrség gyors beavatkozását nagyban segíti, ha a ház könnyen beazonosítható. Egy hiányzó házszám akár percekkel is késleltetheti a segítség érkezését.

3. Közösségi rend

A házszám a települések rendezett utcaképéhez is hozzátartozik. A közterület-felügyelet és az önkormányzat munkáját is segíti, ha minden ingatlan megfelelően jelölve van.

Jogszabályi háttér

Magyarországon a települési önkormányzatok helyi rendeletei írják elő a házszám kihelyezésének kötelezettségét. Az ingatlantulajdonos felelőssége, hogy a házszám:

jól látható helyen legyen,

az utca felől egyértelműen azonosítható legyen,

karbantartott állapotban maradjon.

Egyes önkormányzatok részletesen szabályozzák a tábla formáját, méretét és színét is.

Milyen büntetés jár érte, ha nincs kinn a házszám?

Aki nem teszi ki a házszámot, vagy azt nem megfelelő módon helyezi el, bírsággal sújtható, összege településenként eltérhet, de jellemzően: 10 és 50 ezer forint közötti helyszíni bírságra számíthat az, aki felszólítás után sem pótolja a hiányt. A közigazgatási bírság mértéke településenként eltér és az önkormányzati rendeleten múlik, általában 150 ezer a maximum, de van olyan település (pl.: Paks), ahol a közigazgatási bírság mértéke eléri a 200 ezer forintot.

A házszám kihelyezése nem pusztán jogszabályi kötelezettség, hanem minden lakó érdeke. Megfelelő elhelyezése segíti a postát, a futárokat, a közműszolgáltatókat, de legfőképp életet is menthet azzal, hogy a sürgősségi szolgálatok gyorsan megtalálják a címet. A bírság elkerülése mellett tehát a saját és közösségünk biztonsága is indokolja, hogy minden házon legyen jól látható házszám.



