Nincs kinn a házszám? Százezres büntetést kockáztat!
A postások és a hatóságok mellett, a közösség számára is fontos a beazonosíthatóság. Először általában csak figyelmeztetnek a házszám hiánya miatt, utána jön csak a több tíz, végül az akár több százezres büntetés.
A házszám feltüntetése nem csupán adminisztratív kötelezettség, hanem a mindennapi élet egyik fontos biztonsági tényezője is. Bár sokan apróságnak gondolják, a hiányzó vagy rosszul látható házszám komoly következményekkel járhat.
Miért kötelező a házszám kihelyezése?
1. Azonosíthatóság
A házszám elsődleges funkciója, hogy pontosan azonosítsa az ingatlant. Ez megkönnyíti a postai kézbesítést, a futárszolgálatok munkáját és az ügyintézést.
2. Biztonsági okok
Vészhelyzetben – legyen szó tűzről, rosszullétről vagy balesetről – a mentők, a tűzoltók és a rendőrség gyors beavatkozását nagyban segíti, ha a ház könnyen beazonosítható. Egy hiányzó házszám akár percekkel is késleltetheti a segítség érkezését.
3. Közösségi rend
A házszám a települések rendezett utcaképéhez is hozzátartozik. A közterület-felügyelet és az önkormányzat munkáját is segíti, ha minden ingatlan megfelelően jelölve van.
Jogszabályi háttér
Magyarországon a települési önkormányzatok helyi rendeletei írják elő a házszám kihelyezésének kötelezettségét. Az ingatlantulajdonos felelőssége, hogy a házszám:
- jól látható helyen legyen,
- az utca felől egyértelműen azonosítható legyen,
- karbantartott állapotban maradjon.
Egyes önkormányzatok részletesen szabályozzák a tábla formáját, méretét és színét is.
Milyen büntetés jár érte, ha nincs kinn a házszám?
Aki nem teszi ki a házszámot, vagy azt nem megfelelő módon helyezi el, bírsággal sújtható, összege településenként eltérhet, de jellemzően: 10 és 50 ezer forint közötti helyszíni bírságra számíthat az, aki felszólítás után sem pótolja a hiányt. A közigazgatási bírság mértéke településenként eltér és az önkormányzati rendeleten múlik, általában 150 ezer a maximum, de van olyan település (pl.: Paks), ahol a közigazgatási bírság mértéke eléri a 200 ezer forintot.
A házszám kihelyezése nem pusztán jogszabályi kötelezettség, hanem minden lakó érdeke. Megfelelő elhelyezése segíti a postát, a futárokat, a közműszolgáltatókat, de legfőképp életet is menthet azzal, hogy a sürgősségi szolgálatok gyorsan megtalálják a címet. A bírság elkerülése mellett tehát a saját és közösségünk biztonsága is indokolja, hogy minden házon legyen jól látható házszám.