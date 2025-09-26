szeptember 26., péntek

Gyakorlat

Katonai helikopterek tűnnek fel az égen Vas vármegye felett

A Magyar Honvédség 47. Bázisrepülőtéren 2025. szeptember 29. és október 17. között többnemzeti helikopteres harcászati oktatóképző gyakorlatot tartanak. 

A Magyar Honvédség 47. Bázisrepülőtér sajtóközleményében arról tájékoztatott, hogy helikopteres harcászati oktatóképző gyakorlatot tartanak.

Helikopteres gyakorlatot tart a Magyar Honvédség.

Ebben az időszakban Veszprém vármegyében és Somogy vármegye északi részén – kiemelten Pápa város, a volt Kenyeri repülőtér és a Siófok-Kiliti repülőtér térségében, valamint az MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság gyakorló- és lőtereinek területén – magyar és külföldi helikopterek speciális helikopter-harcászati feladatokat hajtanak végre alacsony magasságban és lakott területek közelében.

A kiképzés ideje alatt a nappali órákban helikopterek és harcászati repülőgépek intenzív hanghatása várható. A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát.

 

