Kényszerleszállást kellett végrehajtania egy katonai helikopternek Magyarországon

Katonai helikopternek kellett kényszerleszállást végrehajtania

A honvedelem.hu hivatalos oldalán közzétette ezzel kapcsolatban, hogy a H225M helikopter az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat keretében végrehajtott műveletek részeként tartózkodott a pápai bázisrepülőtéren az utóbbi napokban – a helyőrségtámogató koncepció tesztelésének részeként a szolnoki helikopterdandár több mint 300 katonája és kéttucatnyi technikai eszköze települt át a hét elején.

A helikopter a Magyar Honvédség 47. Pápa Bázisrepülőtérről péntek kora délután indult vissza állandó állomáshelyére, Szolnokra. A 74-es oldalszámú gépet a pilóták felszállás után pár perccel a Pápa közelében fekvő Adásztevel és Nagytevel között, lakóterületen kívül, az országúttól egy kilométerre tették le.

Landolás közben nem történt személyi sérülés, és nem keletkezett anyagi kár sem, a helikopter épségben földet ért. Szolnokról azonnal megindult a repülő-műszaki javító csoport, a helyszínt katonák biztosítják.

Hamarosan Vas vármegye felett is láthatunk hasonló légi járműveket alacsonyan repülni, ugyanis a Magyar Honvédség 47. Bázisrepülőtéren 2025. szeptember 29. és október 17. között többnemzeti helikopteres harcászati oktatóképző gyakorlatot tartanak - számoltunk be róla korábban.