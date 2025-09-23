szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Herényi napok

1 órája

Finom falatok, száguldó autók – és nyüzsgő közösség volt Herényben - videó

Címkék#herényi#korosztály#érték#kézműves#program

Szombathely északi városrészén egész éven át számos program kínálja magát. Az idei Herényi Napok sem volt kivétel: nyüzsgő forgatag jött össze a nyári melegben.

Gombos Kálmán

Az összes közeli parkoló foglalt a Béke tér környékén: ez már sejtetett valamit szombaton délután az ide érkezőkkel. Szombathelyen ismét benépesült a Herényiek Háza – kívül is, belül is. A látogatók egy kézműves „utcán” keresztül juthattak be az udvarra, ahol aztán folytatódott a kavalkád. Gyerekzsivaj és békésen üldögélő szépkorúak szemmel láthatóleg jó megfértek itt egymás mellett. A levegőben pedig remek, nyálcsordító illat terjengett: ennek muszáj volt utánanézni!

Herényi Napok: finomságok, kézművesek, sok-sok program
Herényi Napok: finomságok, kézművesek, sok-sok program
Fotó: VN/Gombos Kálmán

Herényi finomság

Gyermekkorunk csemegéje készült Szekér Tamás avatott keze között, méghozzá igencsak autentikus körülmények között! Háta mögött ugyanis a jó öreg sparherd ontotta melegét – csak hogy meg ne fázzunk a szeptemberi kánikulában. A platnin pedig igazi herényi langalló készült, sokak örömére. „Amilyen egyszerű, olyan finom” – mosolygott a "mesterszakács". És igen, tényleg: ropogósan, mégis lágy tésztával kényeztette a kóstolók ízlelőbimbóit. Fokhagymásan és persze tejföllel: ne csoda, hogy sorban álltak érte, és szépen telt a becsületkassza is.

Herényi Napok: finomságok, kézművesek, sok-sok program
Fotó: VN/Gombos Kálmán

Helyi értékek – minden korosztálynak

Kiállítások sora fogadta a nagyérdeműt: komoly LEGO-, járműmodell-, RC modell- és makettkiállítás kínálta magát. Nem is csoda, hogy a fiatal srácok ide-oda szaladgáltak, hiszen mindenütt lenyűgözték őket. Akadt faműves bemutató, arcfestés, csocsó, és arra biztatták az érdeklődőket, hogy „Írd meg a saját üzeneted!” – régi írógépen. A kézműves portékák sora igen változatos volt: kürtőskalács, méz, kerámia, savanyúság, szörp, lekvár, gobelin, nemez figurák, gyümölcsbor, sajt, kolbász egyaránt fellelhető volt itt. Kézművesfoglalkozást is tartottak - az újrahasznosítás jegyében. Akadt kerámiaműhely, és volt kalinkókészítés is. Délután négytől nyílt a Herényi Macibirodalom, tárlatvezetéssel, öttől pedig a Herényi Nótakör zenei fellépésnek tapsolhattak a jelenlévők.

Herényi Napok: finomságok, kézművesek, sok-sok program
Herényi Napok: finomságok, kézművesek, sok-sok program
Fotó: VN/Gombos Kálmán

Ezeket olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu