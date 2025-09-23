Finom falatok, száguldó autók – és nyüzsgő közösség volt Herényben - videó

Az összes közeli parkoló foglalt a Béke tér környékén: ez már sejtetett valamit szombaton délután az ide érkezőkkel. Szombathelyen ismét benépesült a Herényiek Háza – kívül is, belül is. A látogatók egy kézműves „utcán” keresztül juthattak be az udvarra, ahol aztán folytatódott a kavalkád. Gyerekzsivaj és békésen üldögélő szépkorúak szemmel láthatóleg jó megfértek itt egymás mellett. A levegőben pedig remek, nyálcsordító illat terjengett: ennek muszáj volt utánanézni!

Herényi Napok: finomságok, kézművesek, sok-sok program

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Herényi finomság

Gyermekkorunk csemegéje készült Szekér Tamás avatott keze között, méghozzá igencsak autentikus körülmények között! Háta mögött ugyanis a jó öreg sparherd ontotta melegét – csak hogy meg ne fázzunk a szeptemberi kánikulában. A platnin pedig igazi herényi langalló készült, sokak örömére. „Amilyen egyszerű, olyan finom” – mosolygott a "mesterszakács". És igen, tényleg: ropogósan, mégis lágy tésztával kényeztette a kóstolók ízlelőbimbóit. Fokhagymásan és persze tejföllel: ne csoda, hogy sorban álltak érte, és szépen telt a becsületkassza is.

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Helyi értékek – minden korosztálynak

Kiállítások sora fogadta a nagyérdeműt: komoly LEGO-, járműmodell-, RC modell- és makettkiállítás kínálta magát. Nem is csoda, hogy a fiatal srácok ide-oda szaladgáltak, hiszen mindenütt lenyűgözték őket. Akadt faműves bemutató, arcfestés, csocsó, és arra biztatták az érdeklődőket, hogy „Írd meg a saját üzeneted!” – régi írógépen. A kézműves portékák sora igen változatos volt: kürtőskalács, méz, kerámia, savanyúság, szörp, lekvár, gobelin, nemez figurák, gyümölcsbor, sajt, kolbász egyaránt fellelhető volt itt. Kézművesfoglalkozást is tartottak - az újrahasznosítás jegyében. Akadt kerámiaműhely, és volt kalinkókészítés is. Délután négytől nyílt a Herényi Macibirodalom, tárlatvezetéssel, öttől pedig a Herényi Nótakör zenei fellépésnek tapsolhattak a jelenlévők.

Fotó: VN/Gombos Kálmán

