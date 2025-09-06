Hétvégi időjárás: zivatarokkal búcsúzik a hét, napsütéssel indul a hétvége

A hétvégi időjárás Vas megyében péntek estétől fordul változékonyabbra. A Kőszegi Időjárás Előrejelzés szerint pénteken estére egy gyenge hidegfront érkezik, amelynek hatására beborul az ég, és az esti óráktól többfelé fordulhat elő eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Jelentős esőzés csak kisebb körzetekben valószínű, a legtöbb helyen csak csekély mennyiség gyűlik össze. Az északira, északnyugatira forduló szél a nap második felében megélénkül, így a napi időjárás kissé hűvösebbre fordul.

Hétvégi időjárás: esős péntek után enyhülés várható

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Hétvégi időjárás: változékony péntek után kellemes nyár várható

Szombatra a Köpönyeg.hu előrejelzése szerint a hidegfront távozásával a várható időjárás kedvezőbben alakul. Nyugaton már sok napsütés várható, míg keleten még előfordulhatnak gomolyfelhőkből esőzések és záporok. Az eleinte erős északnyugati légáramlás délutánra mérséklődik, a hőmérséklet pedig ismét nyári értékekre emelkedik, a maximum 29 fok körül tetőzik. Az időjárás hétvégén így inkább kellemes, nyárias hangulatú lesz, bár a napi időjárás szombaton is hozhat kisebb futó záporokat.

Vasárnap a vas megyei időjárás már szinte zavartalanul nyárias arcát mutatja. Változóan gomolyfelhős, napos idő várható, esőzés csak elszórtan, jelentéktelen mennyiségben alakulhat ki. A reggeli minimum 15 fok körül lesz, a délutáni maximum pedig 29 fok közelébe emelkedik. A hétvégi időjárás előrejelzés alapján tehát a hétvége második fele kedvez a szabadidős programoknak, kirándulásoknak, a napi időjárás inkább a nyári meleget idézi.

Összességében a vas megyei időjárás a hétvégén változékony lesz: pénteken eső, zivatarok és erős szél, szombaton napos, de helyenként még záporos idő, míg vasárnap szinte zavartalan nyár várható. A hétvégi időjárás előrejelzés szerint az esőzés csak átmeneti vendég, a hétvége nagyobb részében kellemes, meleg idő lesz jellemző.