Ha folyton ilyen a keze, az súlyos szívbetegséget is jelezhet
Ez a látszólag apró tünet komoly szív- és érrendszeri problémára, de más betegségekre is figyelmeztethet. Ha gyakran hideg a kezünk - még meleg időben is - ne bagatellizáljuk el!
A hideg, gyakran kékes vagy zsibbadó kéz sokaknak egyszerű kényelmetlenség — de néha komolyabb dolgok, például szív- és érrendszeri betegségek állnak a háttérben. Ha a végtagok sokszor „hidegek maradnak” még meleg időben is, vagy ez más panaszokkal párosul, érdemes komolyan venni a jeleket és orvoshoz fordulni - látható az Egészségkalauzon.
Miért hideg a kezem?
A kéz állandó hidegsége több okból alakulhat ki. Két nagy csoportot érdemes megkülönböztetni: amikor a probléma központi keringési zavar eredménye (szívprobléma), és amikor helyi vagy más rendszeres ok áll a háttérben (pl. Raynaud-szindróma, pajzsmirigy-probléma).
Hideg kéz: szív- és érrendszeri okok
Ha a szív nem képes elegendő vért pumpálni, a szervezet „mentőüzemmódra” kapcsol: előnyben részesíti a létfontosságú szerveket (agyműködés, szervek), és a végtagok vérellátását visszafogja. Ennek eredménye lehet a hideg, sápadt vagy kékes kéz, zsibbadás, gyengeség.
Különösen figyelni kell rá, ha a hideg kéz mellett a következők is jelen vannak:
- fáradékonyság,
- mellkasi nyomásérzés, fájdalom,
- nehézlégzés vagy légszomj,
- szédülés, ájulásérzés.
Ezek a panaszok szívelégtelenségre, koszorúér-betegségre vagy ritmuszavarokra utalhatnak — olyan állapotokra, amelyek időben felismerve kezelhetők, de kezeletlenül súlyos következményekkel járhatnak.
2) Egyéb, nem kifejezetten szív eredetű okok
A hideg kéz sokféle más problémára is utalhat. Gyakori lehetőségek:
- Raynaud-szindróma: stressz vagy hideg hatására az ujjerek görcsösen összehúzódnak — az ujjak először fehérek, majd kékesek lesznek, végül kipirosodnak, amikor visszatér a véráramlás.
- Érszűkület / perifériás érbetegség (PAD): az erek beszűkülése miatt romlik a vérellátás.
- Anémia (vérszegénység): kevesebb oxigént szállít a vér, emiatt fázósabbak lehetünk.
- Pajzsmirigy-alulműködés (hypothyreosis): jellemző tünet az állandó fázékonyság.
- Cukorbetegség miatti idegkárosodás (perifériás neuropátia).
- Bizonyos gyógyszerek (pl. egyes vérnyomás- vagy migrénellenes szerek) mellékhatásaként előfordulhat.
- Környezeti / életmódbeli tényezők: alacsony testsúly, alacsony vérnyomás, dohányzás szintén ronthatják a perifériás keringést.
Mikor kell orvoshoz fordulni?
Ne várjunk, ha a hideg kéz együtt jár a felsorolt „vészjelekkel” (mellkasi fájdalom, légszomj, ájulás). Ezek sürgős kivizsgálást igényelnek. Orvoshoz fordulni kell továbbá, ha a hideg kéz tartósan fennáll és nem magyarázható külső körülménnyel, elszíneződés (fehér-kék-vörös mintázat), zsibbadás vagy érzéketlenség jelentkezik vagy sebek, gyógyulási problémák jelennek meg az ujjakon.
A hideg kéz gyakran ártalmatlan, de soha ne bagatellizáljuk, különösen, ha más tünetekkel — mellkasi panasz, légszomj, fáradtság — társul. Ezek a jelek szív- és érrendszeri problémára utalhatnak, amelyek időben felismert és kezelt állapotok. Ha bizonytalan vagy tartós panaszai vannak, kérjünk orvosi vizsgálatot — ez lehet az első lépés a komolyabb szövődmények megelőzéséhez.