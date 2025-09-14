szeptember 14., vasárnap

Ha folyton ilyen a keze, az súlyos szívbetegséget is jelezhet

Címkék#vizsgálat#érrendszeri probléma#pajzsmirigy

Ez a látszólag apró tünet komoly szív- és érrendszeri problémára, de más betegségekre is figyelmeztethet. Ha gyakran hideg a kezünk - még meleg időben is - ne bagatellizáljuk el!

Vaol.hu

A hideg, gyakran kékes vagy zsibbadó kéz sokaknak egyszerű kényelmetlenség — de néha komolyabb dolgok, például szív- és érrendszeri betegségek állnak a háttérben. Ha a végtagok sokszor „hidegek maradnak” még meleg időben is, vagy ez más panaszokkal párosul, érdemes komolyan venni a jeleket és orvoshoz fordulni - látható az Egészségkalauzon.

A hideg kézhez általában kékes elszíneződés is társul betegség esetén
A hideg kézhez általában kékes elszíneződés is társul betegség esetén
Forrás: Freepik

Miért hideg a kezem?

A kéz állandó hidegsége több okból alakulhat ki. Két nagy csoportot érdemes megkülönböztetni: amikor a probléma központi keringési zavar eredménye (szívprobléma), és amikor helyi vagy más rendszeres ok áll a háttérben (pl. Raynaud-szindróma, pajzsmirigy-probléma).

Hideg kéz: szív- és érrendszeri okok

Ha a szív nem képes elegendő vért pumpálni, a szervezet „mentőüzemmódra” kapcsol: előnyben részesíti a létfontosságú szerveket (agyműködés, szervek), és a végtagok vérellátását visszafogja. Ennek eredménye lehet a hideg, sápadt vagy kékes kéz, zsibbadás, gyengeség.

Különösen figyelni kell rá, ha a hideg kéz mellett a következők is jelen vannak:

  • fáradékonyság,
  • mellkasi nyomásérzés, fájdalom,
  • nehézlégzés vagy légszomj,
  • szédülés, ájulásérzés.

Ezek a panaszok szívelégtelenségre, koszorúér-betegségre vagy ritmuszavarokra utalhatnak — olyan állapotokra, amelyek időben felismerve kezelhetők, de kezeletlenül súlyos következményekkel járhatnak.

2) Egyéb, nem kifejezetten szív eredetű okok

A hideg kéz sokféle más problémára is utalhat. Gyakori lehetőségek:

  • Raynaud-szindróma: stressz vagy hideg hatására az ujjerek görcsösen összehúzódnak — az ujjak először fehérek, majd kékesek lesznek, végül kipirosodnak, amikor visszatér a véráramlás.
  • Érszűkület / perifériás érbetegség (PAD): az erek beszűkülése miatt romlik a vérellátás.
  • Anémia (vérszegénység): kevesebb oxigént szállít a vér, emiatt fázósabbak lehetünk.
  • Pajzsmirigy-alulműködés (hypothyreosis): jellemző tünet az állandó fázékonyság.
  • Cukorbetegség miatti idegkárosodás (perifériás neuropátia).
  • Bizonyos gyógyszerek (pl. egyes vérnyomás- vagy migrénellenes szerek) mellékhatásaként előfordulhat.
  • Környezeti / életmódbeli tényezők: alacsony testsúly, alacsony vérnyomás, dohányzás szintén ronthatják a perifériás keringést.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Ne várjunk, ha a hideg kéz együtt jár a felsorolt „vészjelekkel” (mellkasi fájdalom, légszomj, ájulás). Ezek sürgős kivizsgálást igényelnek. Orvoshoz fordulni kell továbbá, ha a hideg kéz tartósan fennáll és nem magyarázható külső körülménnyel, elszíneződés (fehér-kék-vörös mintázat), zsibbadás vagy érzéketlenség jelentkezik vagy sebek, gyógyulási problémák jelennek meg az ujjakon.

A hideg kéz gyakran ártalmatlan, de soha ne bagatellizáljuk, különösen, ha más tünetekkel — mellkasi panasz, légszomj, fáradtság — társul. Ezek a jelek szív- és érrendszeri problémára utalhatnak, amelyek időben felismert és kezelt állapotok. Ha bizonytalan vagy tartós panaszai vannak, kérjünk orvosi vizsgálatot — ez lehet az első lépés a komolyabb szövődmények megelőzéséhez.

 

