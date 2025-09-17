szeptember 17., szerda

Elismerés

3 órája

Borbás Marcsi és Szabi a pék is válogatott: idén vasi szereplő is van a Highlights of Hungary jelöltjei között!

Címkék#Szőlő Jövésnek Könyv#Highlights of Hungary#Borbás Marcsi#Szabadfi Szabolcs

Kihirdették az idei Highlights of Hungary jelöltjeit: a lista összeállításában részt vett Borbás Marcsi és Szabadfi Szabolcs„ azaz Szabi a Pék is. Ráadásul idén egy vasi projekt is felkerült az esélyesek közé!

Vaol.hu
Borbás Marcsi és Szabi a pék is válogatott: idén vasi szereplő is van a Highlights of Hungary jelöltjei között!

Borbás Marcsi és Szabi a pék a Highlights of Hungary díj nagykövetei

Forrás: Highlights of Hungary

A Highlights of Hungary társadalmi díj 2014 óta működik, célja, hogy olyan magyar tehetségeket és projekteket emeljen ki, amelyek inspirációként szolgálhatnak mindenki számára. A díj nem kategóriák szerint működik: a fókusz a tehetségen, a kreativitáson és a kitartáson van. A jelölteket ismert személyek, úgynevezett nagykövetek választják ki, idén pedig a vasi kötődésű Szabi a pék és Borbás Marcsi is szerepet kapott a válogatásban - tudtuk meg a szervezet weboldaláról.

Borbás Marcsi és Szabi a pék a Highlights of Hungary díj nagykövetei
Borbás Marcsi és Szabi a pék a Highlights of Hungary díj nagykövetei
Forrás: Highlights of Hungary

Borbás Marcsi és Szabi a pék is válogatott a Highlights of Hungary-ben

Borbás Marcsi így nyilatkozott a jelöltek kiválasztásáról:

- A díjazottaim kiválasztásával az volt a célom, hogy azok a találmányok, emberek és közösségek reflektorfénybe kerüljenek, akik úgy végzik a munkájukat, hogy rajtuk túlmutat. Olyan értékeket gyűjtenek be, rögzítenek és archiválnak, amelyek vagy tradíciók, vagy emberi, fizikai, lelki síkon kapaszkodót nyújtanak a többi embernek.

Szabadfi Szabolcs hozzátette:

„Az alapvető értékeim, amelyek meghatározzák a munkásságomat: a kitartás, a lojalitás és a szeretet. Sok mindenre fókuszáltam a kiválasztás során, és figyeltem arra is, hogy ne csak a saját területemről válasszak.” - mondta el Szabi a pék.

Az idei évben bárki javasolhatta a számára leginspirálóbb teljesítményt a Highlights of Hungary weboldalán, és több mint ezer ajánlás érkezett. A nagykövetek ezekből választották ki a 25 jelöltet, akik közül később a társadalmi díjazottak kerülnek kiválasztásra.

Vasi jelölt a Highlights of Hungary esélyesei között

Idén egy vasi projekt is felkerült a Highlights of Hungary jelöltjei közé: a Kőszegen 275 éve vezetett Szőlő Jövésnek Könyve, ami a város egyik legkülönlegesebb hagyományát örökíti: minden április 24-én, Szent György napján új rajzokkal gazdagodik a kötet, amikor a frissen hozott szőlőhajtásokat örökítik meg. 

A kötet lapjai évszázadok történetét őrzik: látszik, mikor volt bő termés, mikor sújtott fagykár vagy betegség, sőt olykor a történelem viharait is felfedezhetjük bennük - olvasható a bemutatóban

Básthy Béla, Kőszeg polgármestere szerint a könyv „nemcsak Kőszeg értéke, hanem egész Európában egyedülálló emlék”

A rajzokat ma is ugyanolyan precizitással készítik, mint a kezdetekkor: 1991 óta Németh János rajztanár dokumentálja ceruzával és akvarellel a hajtásokat. A könyvet a Jurisics-várban vitrinben őrzik, de digitális formában bárki lapozhatja. A látogatók gyakran keresik a saját születési évük hajtásait, ami különösen személyessé teszi a több évszázados hagyományt.

Itt lehet megnézni a bemutatkozó videót a könyvről!

 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
