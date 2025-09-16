Európai ritkaság: 250 éve írják a Szőlő Jövésnek Könyvét Kőszegen

A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét. A kategóriák nélküli, a tehetséget, kitartást és kreativitást elismerő díj végső jelöltjeit olyan hazai példaképek választották ki, mint Ember Márk színművész, Kapás Boglárka olimpikon úszó, Borbás Marcsi műsorvezető, dr. Kőnig Róbert gyermeksebész és Szabadfi Szabolcs pék.

Szabadfi Szabolcs által a Highlights of Hungary díjra jelölt könyv egyedülálló krónika

Highlights of Hungary: Szabadfi Szabolcs ezt jelölte

Kőszeg, a nyugati határszél kisvárosa, több mint 700 éves múltat őriz, de van egy hagyomány, amely mind közül kiemelkedik. A Szőlő Jövésnek Könyve 1740 óta minden évben újabb rajzzal gazdagodik: április 24-én, Szent György napján a frissen hozott szőlőhajtások kerülnek a lapokra. Ez a különleges krónika egyszerre mezőgazdasági dokumentum, művészeti alkotás és identitásőrző jelképe a városnak.

A könyvről a mandiner.hu hosszú írást közölt. Megjegyezték, Ha a könyv szíve Kőszeg, akkor Németh János a keze. 1991 óta ő rajzolja a hajtásokat – pontosan, mégis művészien. Rajz- és földrajztanárként, művészettörténészként egyszerre tekinti munkáját szolgálatnak és alkotásnak. „A következő 250 évet kezdtem meg” – mondja szerényen, miközben ceruzája és ecsete a szőlő minden apró rezdülését papírra viszi. A teljes riport IDE kattintva érhető el>>

A könyvben több száz esztendő története sorakozik egymás mellett: látszik, mikor volt bő termés, mikor sújtott fagy vagy betegség, s a hajtások olykor a történelem viharait is sejtetik. Nem véletlen, hogy a kőszegiek szívük ügyének tekintik. Básthy Béla polgármester szerint a kötet „nemcsak Kőszeg értéke, hanem egész Európában egyedülálló emlék”, amelyben egyszerre van jelen a természet ritmusa és az emberi közösség története.

A hajtásokat ma is ugyanazzal a precizitással rajzolják, mint 280 éve. A feladat 1991 óta Németh János rajztanárra hárul, aki ceruzával és akvarellel örökíti meg a vesszőket. Munkája egyszerre tudományos pontosságú és művészi értékű, hiszen minden hajtás látlelet egy évről, egy szüretről, egy reményről.

A könyv a Jurisics-várban tekinthető meg: klimatizált vitrinben őrzik, de digitális formában bárki lapozhatja. Révész József múzeumigazgató szerint a látogatók leggyakrabban a saját születési évük hajtásait keresik – ez ad személyes kötődést a több száz éves hagyományhoz.