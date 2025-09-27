36 perce
Hírösszefoglaló Vasból: brutális támadás, leégett családi ház és útfejlesztések
Brutális támadás érte Horváth Ákost, a Weöres Sándor Színház színművészét, amikor bolti tolvajok után eredt, leégett egy ház Egyházashetyén, a családnak mindene odaveszett és elfajult a helyzet a szakítás után: börtönbüntetés lehet a vége. Az elmúlt napok legolvasottabb cikkei vaol.hu hírösszefoglaló podcast műsorában.
A Weöres Sándor Színház színművésze, Horváth Ákos volt a hős vásárló, aki megpróbálta megállítani Szombathelyen a Paragvári utcai boltnál azt a két férfit, akik az üzletből loptak volna. A vaol.hu podcast műsorában az elmúlt napok legolvasottabb híreit gyűjtöttük csokorba hírösszefoglalónkban.
Hírösszefoglalónkban: mindenük odaveszett a tűzben
Mindene odaveszett a csütörtöki tűzben egy egyházashetyei családnak, gyűjtést indított az önkormányzat.
Fotókon mutatjuk a szörnyű tűzesetben a lángok martalékává vált egyházashetyei házat
Elfajult a helyzet a szakítás után, börtönbüntetés lehet a vége: a Szombathelyi Járási Ügyészség zaklatás vétsége, garázdaság vétsége, rongálás vétsége és magánlaksértés vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint – miután élettársa szakított vele – 2025 márciusától a volt élettársa mindennapi életébe önkényesen beleavatkozott, őt tartósan háborgatta, rendszeresen hívogatta, SMS-eket küldött neki és a munkahelyén is megjelent.
Döbbenetes, hogy hová fajult egy szerelmi balhé Vas vármegyében
Magyar falu programból útfejlesztések
A Magyar falu program révén a munka két helyszínen, a csepregi leágazástól Meszlen felé, illetve Nemescsó és Kőszegpaty között is folytatódhat. Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője számolt be újabb útfejlesztésről.
Ágh Péter: újabb útszakaszok újulnak meg Észak-Vasban
Halastón pedig három önkormányzati utcába került új aszfaltburkolat. V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott az átadón: Halastó egy kicsi, de szívós falu, ahol a közösségmegtartó erő a legnagyobb érték. "Ezt az erőt minden ideérkező megtapasztalja: a templomtorony köré gyűlő közösségben, a barátságos rendezvények hangulatában és abban a gondosságban, ahogyan a falubeliek vigyáznak környezetükre"– mondta.
Magyar Falu Programból fejlesztettek: Halastó lakói új utakra léphetnek
A soproni Lázárinfóról Vámos Zoltán főispán is posztolt, s Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédéből egy rövid videórészletet tett közzé.
- Ne csak Budapestről szóljon Magyarország - hangsúlyozta Lázár János, hozzátéve: szeretné, hogy ha Sopron, Győr, Zalaegerszeg, Szombathely, Veszprém és Debrecen is kapna esélyt és lehetőséget, mint ahogy Németországban, Angliában nagyon sok intézmény, akár minisztérium, kutatási központ, múzeum, társadalmi közösség vidéken is létezik. Szólt arról is, elkötelezett a vidéki megyei jogú városok, így Szombathely megfejlesztéséért is, ahol nem kormánypárti polgármester van.
Lázár János: Magyarország ne csak Budapestről szóljon! - Szombathelyt is említette a miniszter (videó)
Hallgassa meg teljes hírösszefoglaló podcastunkat!
vaol.hu podcast
