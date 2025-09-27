Hírösszefoglaló Vasból: brutális támadás, leégett családi ház és útfejlesztések

A Weöres Sándor Színház színművésze, Horváth Ákos volt a hős vásárló, aki megpróbálta megállítani Szombathelyen a Paragvári utcai boltnál azt a két férfit, akik az üzletből loptak volna. A vaol.hu podcast műsorában az elmúlt napok legolvasottabb híreit gyűjtöttük csokorba hírösszefoglalónkban.

Hírösszefoglaló: Brutális támadás Szombathelyen a Paragvári úton: Horváth Ákos, a Weöres Sándor Színház színművésze kórházba került

Hírösszefoglalónkban: mindenük odaveszett a tűzben

Mindene odaveszett a csütörtöki tűzben egy egyházashetyei családnak, gyűjtést indított az önkormányzat.