Éltetik a hagyományt – az önfeledt szórakozásról szólt a Hodászi Mustra

A falubelieken kívül a környező településekről is érkeztek Hegyháthodász szüreti mulatságára. Délelőtt szarvashúsból készítettek ételeket a főzőcsapatok, a hat társaság közül helyiek és környékbeliek bográcsában is rotyogott illatos, finom fogás.

Éltetik a hagyományt – az önfeledt szórakozásról szól a Hodászi Mustra

Fotó: Szendi Péter

Hodászi Mustra szüreti mulatság

Délután a kisbíró vezényletével az egész falun végigvonult a vidám szüreti menet – a traktorok versenyeztek, melyik kapta a legszebb dekorációt a szüreti hagyományhoz kapcsolódóan. Majd kulturális program kezdődött a nádasdi Dalárda férfikórus, a Senior Néptáncegyüttes Körmend és a Lábas Pajtások Őrségi Néptánccsoport fellépésével. Könnyűzenei program, este bál zárta a Hodászi Mustrát.

Aki szőlőt ültet, nagyurat vesz magának

A megnyitón Kercsmár Kálmán polgármester elevenítette fel a szüret évszázados hagyományát és köszöntötte a vendégeket, köztük Kevy Albertet. A Vas Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke a helyi értékek, köztük a közösségteremtő élmények fontosságát hangsúlyozta. Jókait idézte: „Aki szőlőt ültet, nagyurat vesz magának.” S a hodásziakat méltatta, akik „sosem adták fel”, így ott a szőlőkultúra maga a hagyomány továbbélése, a szüret pedig az év egyik legörömtelibb közösségi eseménye.