35 perce
Éltetik a hagyományt – az önfeledt szórakozásról szólt a Hodászi Mustra
Néhány év kihagyással 2011 óta megrendezik a Hodászi Mustrát. A délelőtti főzőverseny után szombat délután jókedvű szüreti felvonulás kovácsolta össze még inkább a közösséget a faluban, ahol szinte mindenkinek van szőlőbirtoka.
A falubelieken kívül a környező településekről is érkeztek Hegyháthodász szüreti mulatságára. Délelőtt szarvashúsból készítettek ételeket a főzőcsapatok, a hat társaság közül helyiek és környékbeliek bográcsában is rotyogott illatos, finom fogás.
Hodászi Mustra szüreti mulatság
Délután a kisbíró vezényletével az egész falun végigvonult a vidám szüreti menet – a traktorok versenyeztek, melyik kapta a legszebb dekorációt a szüreti hagyományhoz kapcsolódóan. Majd kulturális program kezdődött a nádasdi Dalárda férfikórus, a Senior Néptáncegyüttes Körmend és a Lábas Pajtások Őrségi Néptánccsoport fellépésével. Könnyűzenei program, este bál zárta a Hodászi Mustrát.
Aki szőlőt ültet, nagyurat vesz magának
A megnyitón Kercsmár Kálmán polgármester elevenítette fel a szüret évszázados hagyományát és köszöntötte a vendégeket, köztük Kevy Albertet. A Vas Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke a helyi értékek, köztük a közösségteremtő élmények fontosságát hangsúlyozta. Jókait idézte: „Aki szőlőt ültet, nagyurat vesz magának.” S a hodásziakat méltatta, akik „sosem adták fel”, így ott a szőlőkultúra maga a hagyomány továbbélése, a szüret pedig az év egyik legörömtelibb közösségi eseménye.
Hodászi Mustra - szüreti felvonulásFotók: Szendi Péter
A Hegyháthodászért Faluszépítő Kulturális Szabadidősport Egyesület és az önkormányzat közös rendezvénye a Hatvani Ernő Kulturális Színtéren az idén is sok civil segítő közreműködésével valósulhatott meg, ezt már Kalmárné Kercsmár Éva egyesületi elnök árulta el.