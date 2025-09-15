Jönnek a vérhódok? Sokkoló támadás történt, így viselkedj, ha meglátod

Hód harapta meg a Tiszában fürdőző nőt – olvashattuk a napokban az Origo hírportál tudósítását. Egy eurázsiai hód harapta meg a lábát, kétszer is: sérülései gyógyulásához négy hét kellett, és persze kapott veszettség elleni oltásokat is. Mivel ezek az állatok Vas vármegyében is egyre gyakrabban fellelhetők, utánanéztünk: mit érdemes tudni róluk, és tényleg: kell-e tartani tőlük, veszélyesek-e ránk?

Konferencia a hódokról: dr. Szinetár Csaba, Szentgotthárd

Fotó: © Szendi Péter

Mit művel a hód?

„Az ember mindent sajátjának tekint” – kezdi a beszélgetést dr. Szinetár Csaba zoológus, tanár. A hód – esetünkben az eurázsiai hód – olyan helyekre is visszatelepült, ahol nem nézték, nem nézik jó szemmel. Ez a helyzet persze az előző megállapításból következik... És igen, tény, hogy átalakítja a környezetét. De ez a tevékenysége nem válik a vizes élőhelyek kárára – hangsúlyozza. A Természet azokat is logikusan, életszerű módon rendezte, és már számos alkalommal kiderült, hogy az emberi beavatkozás inkább káros, mint hasznos volt. Elég csak a szabályozott Tiszára és a sivatagi állapotok felé közeledő Alföldre gondolnunk…

Egyedi eset

A szegedi történet sajnos egy magas labda azok számára, akik a vadonélő állatokra rosszalló szemmel néznek – állapítja meg a biológus. Pedig fontos tudni, hogy ez az eset kivételes, egyedi, példa nélküli. A hód ugyanis igen óvatos, zárkózott, embert messziről kerülő állat. Olyannyira igaz ez, hogy a tudományos megfigyelésük, fotózásuk vagy filmezésük is igen nehéz. Ez utóbbit egyébként lapunk fotósai is igazolják… Ehhez a balesethez tehát bizonyosan a véletlenek szerencsétlen összjátéka kellett, hogy vezessen – mutat rá dr. Szinetár Csaba. Ha egy állat veszélyben érzi magát vagy (főleg) utódait, akkor viselkedése természetesen megváltozik, és támadhat, de fogalmazzunk inkább úgy, hogy védekezhet a saját „eszközeivel”. A hód a fogazatát a növények rágására, de akár a fák kidöntéséhez is használja, ezért harapása igen komoly sérülést eredményezhet.

Hódok, harapások, fák: mi a valóság, mit kell tudnunk?

Fotó: Szendi Péter

Mi a helyzet itt Vasban?

A hód ma már újra általánosan elterjedt vármegyénkben, és foglalkoznak is velük az érintett szakemberek – tudtuk meg. Sok egyeztetés, megbeszélés és szemléletek ütköztetése történt már meg. Nyomukat jobban észrevehetjük, mint őket magukat: de a kidöntött fák is részei a természetnek, fontos élőhelyek és táplálék is lehet számos élőlénynek.