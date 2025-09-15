szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Támadás

1 órája

Jönnek a vérhódok? Sokkoló támadás történt, így viselkedj, ha meglátod

Címkék#baleset#hód#Dr Szinetár Csaba#természet#kutya

A természet törvényei állandóak, de az ember folyamatos beavatkozása boríthat mindent. És ez egyre többször meg is történik: mi a helyzet a hódokkal?

Gombos Kálmán

Hód harapta meg a Tiszában fürdőző nőt – olvashattuk a napokban az Origo hírportál tudósítását. Egy eurázsiai hód harapta meg a lábát, kétszer is: sérülései gyógyulásához négy hét kellett, és persze kapott veszettség elleni oltásokat is. Mivel ezek az állatok Vas vármegyében is egyre gyakrabban fellelhetők, utánanéztünk: mit érdemes tudni róluk, és tényleg: kell-e tartani tőlük, veszélyesek-e ránk?

Konferencia a hódokról: dr. Szinetár Csaba, Szentgotthárd
Konferencia a hódokról: dr. Szinetár Csaba, Szentgotthárd
Fotó: © Szendi Péter

Mit művel a hód?

„Az ember mindent sajátjának tekint” – kezdi a beszélgetést dr. Szinetár Csaba zoológus, tanár. A hód – esetünkben az eurázsiai hód – olyan helyekre is visszatelepült, ahol nem nézték, nem nézik jó szemmel. Ez a helyzet persze az előző megállapításból következik... És igen, tény, hogy átalakítja a környezetét. De ez a tevékenysége nem válik a vizes élőhelyek kárára – hangsúlyozza. A Természet azokat is logikusan, életszerű módon rendezte, és már számos alkalommal kiderült, hogy az emberi beavatkozás inkább káros, mint hasznos volt. Elég csak a szabályozott Tiszára és a sivatagi állapotok felé közeledő Alföldre gondolnunk…

Egyedi eset

A szegedi történet sajnos egy magas labda azok számára, akik a vadonélő állatokra rosszalló szemmel néznek – állapítja meg a biológus. Pedig fontos tudni, hogy ez az eset kivételes, egyedi, példa nélküli. A hód ugyanis igen óvatos, zárkózott, embert messziről kerülő állat. Olyannyira igaz ez, hogy a tudományos megfigyelésük, fotózásuk vagy filmezésük is igen nehéz. Ez utóbbit egyébként lapunk fotósai is igazolják… Ehhez a balesethez tehát bizonyosan a véletlenek szerencsétlen összjátéka kellett, hogy vezessen – mutat rá dr. Szinetár Csaba. Ha egy állat veszélyben érzi magát vagy (főleg) utódait, akkor viselkedése természetesen megváltozik, és támadhat, de fogalmazzunk inkább úgy, hogy védekezhet a saját „eszközeivel”. A hód a fogazatát a növények rágására, de akár a fák kidöntéséhez is használja, ezért harapása igen komoly sérülést eredményezhet.

Hódok, harapások, fák: mi a valóság, mit kell tudnunk?
Fotó: Szendi Péter

Mi a helyzet itt Vasban?

A hód ma már újra általánosan elterjedt vármegyénkben, és foglalkoznak is velük az érintett szakemberek – tudtuk meg. Sok egyeztetés, megbeszélés és szemléletek ütköztetése történt már meg. Nyomukat jobban észrevehetjük, mint őket magukat: de a kidöntött fák is részei a természetnek, fontos élőhelyek és táplálék is lehet számos élőlénynek.

Javasolt viselkedés

Ha vízparton sétálunk, fürdünk vagy kutyánkat úsztatjuk, a homokos, kavicsos lapospartokat válasszunk! Kerüljük a kotorék kialakítására alkalmas, meredekebb partszakaszokat, és részesítsük előnyben a „ligetesebb" erdőfoltokat, nyíltabb területeket a sűrű, bozótos helyszínekkel szemben. A hódok úgynevezett életnyomait, például rágásokat, vízfolyáson lévő hódgátakat látva, ne engedjük szabadon kutyánkat! Ha mégis felbukkan egy hód a közelben, ne zaklassuk, ne próbáljuk sarokba szorítani! Kutyánkat pedig mindenképpen hívjuk vissza, ugyanis a farkas a hód természetes ellensége, ez a hód-kutya konfliktus objektív háttere.

„Nem szeretem az idegen kifejezéseket, de a mai ember egyre inkább biofób. Szinte már kóros, ahogy kerüli, féli, esetleg rettegi a természetet, ami legtöbbször a tudatlanságból táplálkozik” – zárja szavait a biológus.

Hódok, harapások, fák: mi a valóság, mit kell tudnunk?
Fotó: VN/dr. Szinetár Csaba

Ezeket olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu