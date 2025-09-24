1 órája
Küldd el a nevedet a Holdra! – amint kiderül, Vass Péter Bexter kétszer már a Marsra is elküldte!
A NASA meglepő lehetőséget kínál: részt vehetünk a következő Hold-misszión - oly módon, hogy elküldhetjük a nevünket. Azonnal reagált Vass Péter Bexter, a Szombathelyen élő fotóművész, aki a közösségi oldalon osztotta meg örömmel a hírt: „Az én nevem már el fog jutni a Holdig! És a tiéd?” Számodra mennyire vonzó a Hold?
Fotó: Szendi Péter
Az amerikai űrügynökség bejelentette, hogy bárki beküldheti a nevét az Artemis–2 programhoz kapcsolódva. Az összes beérkező nevet egy memóriakártyán tárolják, és ez az Orion kapszulával együtt indul útnak a Hold felé 2026 áprilisában. Vass Péter Bextert pedig a repülőtéren értük utol, mikor ma Marseille-be indult, hogy kifaggassuk, milyen várakozásokkal és reményekkel csatlakozott a Hold programhoz.
- Két óra múlva tudtunk beszélni, amikor leszállt, és már gépkocsit vezetett útban a francia szőlőtermő vidékek felé, szép tájakat keresve.
- Visszatérő „holdkóros” vagyok, hogy lehet így fogalmazni, nem először küldöm a nevemet az űrbe. A NASA-nak már korábban is voltak ilyen akciói, így az én nevem már ott volt két Mars-járaton is. Amerikából lőtték fel a rakétákat, amelyek egy-egy leszállóegysége landolt a Marson, és azon van egy adattároló, ami sok ezer ember nevét is tartalmazza – válaszolta érdeklődésünkre Vass Péter Bexter, leírva az élményt, hogy így egy kicsit ott lehet, nevével jelen lehet, amíg a kutatóegységek végzik a dolgukat. Kissé felturbózva talán azt is lehet mondani, hogy a nevüket küldők is részt vesznek jelképesen a Mars-kutatásban.
- Olyan ez, mint az időkapszula, amibe az emberek beletesznek tárgyakat, emlékeket, üzennek a jövőnek, hogy „Heló, mi is itt voltunk!” A Holdra vagy a Marsra is ezért küldjük el a nevünket, hogy jelet, nyomot hagyjunk – fejtette ki Vass Péter Bexter.
- - Mi történne, ha megfordulna a helyzet: ha egy Marslakó kikódolná a neveket, és szeretné felvenni a kapcsolatot a földlakókkal, például vele? – kérdeztük, mire Bexter azt felelte:
Örülnék a kapcsolatnak, persze csak akkor, ha ez egy békés kapcsolat.
Vass Péter Bexternek nem először jut eszébe a Hold
A Szent Anna Ház vezetőjeként Horgolj a Holdig! akciót hirdetett tavaly a nyugdíjasoknak, és amint akkor megírtuk: elszánták magukat arra is, hogy Guiness-rekordot döntenek. Hírré tettük ezt követően azt is, hogy egy dél-afrikai csapat beelőzött és megdöntötte a rekordot egy több mint 35 ezer méteres horgolt sállal. Akkor új célt tűztek ki maguk elé:
rekordkísérletből Nemzeti Összetartozás Sálja projekt lett, mely során a leghosszabb magyar sálat horgolják össze, amely határon innen és túl összeköti a magyar közösségeket.
A Hold jelentősége Bexter fantáziájában azóta sem csökkent. Amint megtudtuk tőle: gyerekkora óta sci-fin nevelkedik, képzeletben gyakran a Holdon sétál.
- Elég büdös lehet ott – mondta Franciaországban kanyarogva a borvidékeken -, mert az asztronauták beszámolója szerint lőporszagú volt a por, amit a ruhájukon találtak. De bizonyára könnyed lenne sétálni a Holdon, vonzó ez számomra, mert nem ezt a súlyt mutatná ott a mérleg, mint itt, hanem jóval kevesebbet – nevet. – Egyetlen dolgot néznék onnan, ezt a kék bolygót, a Földet, hogy milyen picikék vagyunk, milyen nagy gondokkal, és mennyire kellene rá figyelnünk, mert nincsen más lakhelyünk. A Marsról a Földet nézve csak egy pontot látnék, és vágynék onnan a kietlen kősivatagból haza a zöldbe. Bárki is elhagyná ezt a bolygót, hazavágyna – mondta Vass Péter Bexter, és elhajtott megnézni egy borászatot. És mivel alkoholt nem fogyaszt, egy pohár bio baracklét rendelt a jó francia borok között. Este Avignonból írt!
- Ha téged is érdekel, hogy juthatna el a neved a Holdra, ezt nézd meg: https://www3.nasa.gov/send-your-name-with-artemis/!