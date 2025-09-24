Küldd el a nevedet a Holdra! – amint kiderül, Vass Péter Bexter kétszer már a Marsra is elküldte!

Az amerikai űrügynökség bejelentette, hogy bárki beküldheti a nevét az Artemis–2 programhoz kapcsolódva. Az összes beérkező nevet egy memóriakártyán tárolják, és ez az Orion kapszulával együtt indul útnak a Hold felé 2026 áprilisában. Vass Péter Bextert pedig a repülőtéren értük utol, mikor ma Marseille-be indult, hogy kifaggassuk, milyen várakozásokkal és reményekkel csatlakozott a Hold programhoz.

Miért jelentkezett a NASA Hold missziójára? - kérdeztük Vass péter Bextert, aki épp Franciaországban kirándul, szép tájakat, szőlőtermő vidékeket keres, de bio baracklét iszik. Forrás: Vass Péter Bexter

Két óra múlva tudtunk beszélni, amikor leszállt, és már gépkocsit vezetett útban a francia szőlőtermő vidékek felé, szép tájakat keresve.

- Visszatérő „holdkóros” vagyok, hogy lehet így fogalmazni, nem először küldöm a nevemet az űrbe. A NASA-nak már korábban is voltak ilyen akciói, így az én nevem már ott volt két Mars-járaton is. Amerikából lőtték fel a rakétákat, amelyek egy-egy leszállóegysége landolt a Marson, és azon van egy adattároló, ami sok ezer ember nevét is tartalmazza – válaszolta érdeklődésünkre Vass Péter Bexter, leírva az élményt, hogy így egy kicsit ott lehet, nevével jelen lehet, amíg a kutatóegységek végzik a dolgukat. Kissé felturbózva talán azt is lehet mondani, hogy a nevüket küldők is részt vesznek jelképesen a Mars-kutatásban.

- Olyan ez, mint az időkapszula, amibe az emberek beletesznek tárgyakat, emlékeket, üzennek a jövőnek, hogy „Heló, mi is itt voltunk!” A Holdra vagy a Marsra is ezért küldjük el a nevünket, hogy jelet, nyomot hagyjunk – fejtette ki Vass Péter Bexter.

A Hold valóban elbűvölő, nem nehéz "holdkórosnak" lenni. Fotó: Szendi Péter

- Mi történne, ha megfordulna a helyzet: ha egy Marslakó kikódolná a neveket, és szeretné felvenni a kapcsolatot a földlakókkal, például vele? – kérdeztük, mire Bexter azt felelte:

Örülnék a kapcsolatnak, persze csak akkor, ha ez egy békés kapcsolat.

Vass Péter Bexternek nem először jut eszébe a Hold

A Szent Anna Ház vezetőjeként Horgolj a Holdig! akciót hirdetett tavaly a nyugdíjasoknak, és amint akkor megírtuk: elszánták magukat arra is, hogy Guiness-rekordot döntenek. Hírré tettük ezt követően azt is, hogy egy dél-afrikai csapat beelőzött és megdöntötte a rekordot egy több mint 35 ezer méteres horgolt sállal. Akkor új célt tűztek ki maguk elé:

rekordkísérletből Nemzeti Összetartozás Sálja projekt lett, mely során a leghosszabb magyar sálat horgolják össze, amely határon innen és túl összeköti a magyar közösségeket.

A Hold jelentősége Bexter fantáziájában azóta sem csökkent. Amint megtudtuk tőle: gyerekkora óta sci-fin nevelkedik, képzeletben gyakran a Holdon sétál.