Sokan kémlelték az eget a Hegyháti Csillagvizsgáló udvaráról - fotók

Mintegy ötven-hatvanan regisztráltak a felhívás nyomán. Nyolc órától fogadták a csillagvizsgálóban a látogatókat, akik nyolc távcső segítségével követhették volna az égi jelenséget. A felhős időben a várakozás perceit hasznosan tölthették: ismerkedtek a csillagvizsgálóval, a csillagászati műszerekkel és feljuthattak a kupolához. Sajnos az ég felhős is maradt: a teljes holdfogyatkozást végül nem láthatták az érdeklődők.

Sokan kémlelték az eget vasárnap a Hegyháti Csillagvizsgáló udvaráról, a teljes holdfogyatkozást akarták látni.

Fotó: Szendi Péter

Az égbolt csodáját várták, a teljes holdfogyatkozást

Horváth Tibor, a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány elnöke a helyszínen annyit mondott: – Ember tervez, Isten végez. Bár az égbolt csodáját ezúttal nem láthatták, kárpótolta őket az, hogy sok kedves ember érkezett, akiket megismertethettek a csillagvizsgáló működésével és akikkel megbeszélték, legközelebb is visszatérnek. Azt még a várakozás első perceiben árulta el, hogy a holdfogyatkozás megfigyeléséhez semmilyen speciális eszközre nincs szükség. A puszta szemünkkel is gyönyörködhetünk a látványban, de egy otthoni távcső is megteszi: amikor a hold teljesen bent van a föld árnyékában, ideális esetben csodálatos vörös látványban lehet részünk. Ahogy kibukik az árnyék mögül, az is nagyon érdekes, és ugyancsak a legkisebb távcsővel látható.