Az égbolt csodáját várták, a teljes holdfogyatkozást

Sokan kémlelték az eget a Hegyháti Csillagvizsgáló udvaráról - fotók

Eljött a nagy nap: ritka égi jelenséget, teljes holdfogyatkozást láthattunk vasárnap este Magyarországról. De nem Hegyhátsálon. A Hold vöröses fényben ragyogott – Budapestről például látszott. A látványos eseményre, amit vérhold néven is emlegetnek, a Hegyháti Csillagvizsgáló udvarán sokan kíváncsiak voltak. Fotóriporter kollégánk, Szendi Péter is ott volt a távcsöves bemutatón.

Tóth Katalin

Mintegy ötven-hatvanan regisztráltak a felhívás nyomán. Nyolc órától fogadták a csillagvizsgálóban a látogatókat, akik nyolc távcső segítségével követhették volna az égi jelenséget. A felhős időben a várakozás perceit hasznosan tölthették: ismerkedtek a csillagvizsgálóval, a csillagászati műszerekkel és feljuthattak a kupolához. Sajnos az ég felhős is maradt: a teljes holdfogyatkozást végül nem láthatták az érdeklődők. 

Sokan kémlelték az eget vasárnap a Hegyháti Csillagvizsgáló udvaráról, a teljes holdfogyatkozást akarták látni. 
Fotó: Szendi Péter

Horváth Tibor, a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány elnöke a helyszínen annyit mondott: – Ember tervez, Isten végez. Bár az égbolt csodáját ezúttal nem láthatták, kárpótolta őket az, hogy sok kedves ember érkezett, akiket megismertethettek a csillagvizsgáló működésével és akikkel megbeszélték, legközelebb is visszatérnek. Azt még a várakozás első perceiben árulta el, hogy a holdfogyatkozás megfigyeléséhez semmilyen speciális eszközre nincs szükség. A puszta szemünkkel is gyönyörködhetünk a látványban, de egy otthoni távcső is megteszi: amikor a hold teljesen bent van a föld árnyékában, ideális esetben csodálatos vörös látványban lehet részünk. Ahogy kibukik az árnyék mögül, az is nagyon érdekes, és ugyancsak a legkisebb távcsővel látható. 

Holdfogyatkozás - 2025 szeptember

Fotók: Szendi Péter

 

A helyszínen volt Hegyhátsál polgármestere, Horváth Magdolna és Nagymizdó polgármestere, Törökné Horváth Eszter is. Családostul érkeztek az alkalomra, ugyan a vérholdat nem láthatták, de nem volt haszontalan az ottlétük: nem titkoltan a két település közti jó kapcsolat mélyítése is céljuk, mondták. 

Amint ismert, a teljes holdfogyatkozás viszonylag ritka esemény, Magyarországról utoljára több mint 6 éve, 2019. január 21-én lehetett jól megfigyelni. Ma 19:12 körül indult a jelenség, és 82 percen keresztül gyönyörködhettünk a vérholdként is ismert teljes holdfogyatkozásban. A Hold a Föld árnyékába burkolózott, és fantasztikus mélyvörös színben ragyogott a felhőmentes szép estén. A maximális fedettség idején volt a legsötétebb égi kísérőnk, a hold felszíne. A teljes holdfogyatkozás 20.53-ig tartott. 


 

 

