Döbbenet: tudatmódosítót rendelt házához a celldömölki férfi

A Vas Vármegyei Főügyészség hivatalos közleményében arról tájékoztatott, hogy a Sárvári Járási Ügyészség új pszichoaktív anyaggal visszaélés vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2024 októberében, Hollandiából rendelt csekély mennyiségű új pszichoaktív anyagot a celldömölki lakóhelyére. A csomagot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatósága zár alá vette, a járási ügyészség pedig lefoglalta.

A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Sárvári Járásbíróság fog dönteni.