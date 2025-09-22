szeptember 22., hétfő

Drog ügy

Döbbenet: tudatmódosítót rendelt házához a celldömölki férfi

Forrás: pexels

A Vas Vármegyei Főügyészség hivatalos közleményében arról tájékoztatott, hogy a Sárvári Járási Ügyészség új pszichoaktív anyaggal visszaélés vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2024 októberében, Hollandiából rendelt csekély mennyiségű új pszichoaktív anyagot a celldömölki lakóhelyére. A csomagot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatósága zár alá vette, a járási ügyészség pedig lefoglalta.

A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Sárvári Járásbíróság fog dönteni.

 

