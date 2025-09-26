Felkavaró videó: megöltek egy nőt a dunántúli városban

Holttestet találtak egy komáromi lakásban szeptember 25-én késő délután, és az igazságügyi orvos szakértő a helyszínen megállapította, hogy a nő halálát idegenkezűség okozta.

A feltételezett elkövetőt másnap reggel fogták el és emberölés bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A rendőrök őrizetbe vették a 31 éves férfit, és kezdeményezték letartóztatását - közölte a rendőrség.