Őrizetben
1 órája
Felkavaró videó: megöltek egy nőt a dunántúli városban
Szeptember 25-én késő délután holttestet találtak egy komáromi lakásban. A feltételezett elkövetőt őrizetbe vették.
Holttestet találtak egy komáromi lakásban szeptember 25-én késő délután, és az igazságügyi orvos szakértő a helyszínen megállapította, hogy a nő halálát idegenkezűség okozta.
A feltételezett elkövetőt másnap reggel fogták el és emberölés bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A rendőrök őrizetbe vették a 31 éves férfit, és kezdeményezték letartóztatását - közölte a rendőrség.
