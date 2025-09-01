Friss felvételen a 80-as évek szívtiprója: Homonyik Sándor itt lép fel legközelebb

Ahogy arról korábban írtunk, hogy Homonyik Sándor ma is a zenéből él. 25 évvel ezelőtt elköltözött Budapestről egy faluba. Van egy erdélyi tagokból álló zenekara és az ország egész területén koncerteznek, különösen Erdélyben, ami nagyon fontos az énekes számára.

Homonyik Sándor élőben is látható.

Forrás: vatera lemezborító

Homonyik Sándor következő fellépései

Aki kíváncsi rá, mikor lép színpadra legközelebb Homonyik Sándor, annak jó hír, hogy már szeptemberben látható lesz. Nyíregyházán ad koncertet szeptember 14-én vasárnap 16:00 órakor a Tirpák Fesztiválon - olvasható a fesztivál hivatalos oldalán.

Aki esetleg az ország határán kívül szeretne elmenni a koncertjére, annak szeptember 27-én, szombaton van erre lehetősége az ÁRCSÓ FESZT-en. A fesztivál Korondon lesz megtartva, az Árcsó Fogadó & Vendéglő udvarán.

Közös formáció

Augusztusban Homonyik Sándor Nagybajomban lépett színpadra hasonlóan ismert magyar éneksekkel. Csik László volt az elképzelés ötletgazdája, aki először hívta meg a híres rocklegendákat Nagybajomba, akkor még a saját házához. A második alkalommal azonban már kicsinek bizonyult az udvar, ezért az önkormányzat jóváhagyásával a város területén tartották meg a harmadik koncertet. Fellépett a színpadon Rudán Joe és a Band, Kalapács József, Vikidál Gyula, Homonyik Sándor és Vadkerti Imre - számolt be róla a sonline.hu.

A koncertről felvétel is készült, amelyt a Somogy TV tett közzé.

Az énekes koncertjei méltán népszerűek, legnépszerűbb dalait a mai napig hallgatják rajongói, mind koncertjein, mind pedig az online felületeken. A linken legnépszerűbb számai találhatók a youtube-on. Első helyen természetesen a méltán népszerű Álmodj, királylány foglal helyet.