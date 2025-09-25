szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagy fogás

57 perce

Szép pontyot fogtak a bojlisok versenyén

Címkék#horgász#bojli#bojlis horgászverseny

Szeptember közepén a Magyarszecsődi-tó partján rendezték meg a II. Vasi Vizeken Barátságos Bojlis Csapatversenyt. A 72 órás megmérettetésen nyolc horgászcsapat mérte össze tudását, kitartását és szerencséjét.

Vaol.hu

Az időjárás változékony volt, így a horgászoknak nemcsak a halakkal, hanem a természet erőivel is meg kellett küzdeniük. A bojlis verseny célja az volt, hogy ki tudja a legtöbb, 5 kilogramm feletti pontyot pontymatracra terelni, illetve kié lesz a legnagyobb példány a három nap során. A megnyitón részletes tájékoztatót tartott a verseny főszervezője Szabó Dániel.

Bojlis horgászversenyt rendeztek Magyarszecsődön
Bojlis horgászversenyt rendeztek Magyarszecsődön
Fotó: vasivizeken.hu

Ez lett a horgászverseny legnagyobb hala

Az első nap az előkészültek jegyében telt Magyarszecsődi-tó partján, majd csütörtökre megérkezett az eső is, de a csapatokat ez sem tántorította el. Az első 24 óra után szép halak kerültek mérlegelésre, és fél távnál kialakult az élmezőny. Ezen a napon fogták a verseny eddigi legnagyobb halát is: egy 15,03 kilogrammos pontyot, amely végül a teljes verseny során is a legnagyobbnak bizonyult. A péntek reggeli állás szerint továbbra is a Carp Dementorok vezették a mezőnyt, közel 38 kilogrammos összfogással. frontok és a halak aktuális viselkedése izgalmassá tette az utolsó órákat, de végül nem született megelepetés. Végeredmény:

CARP DEMENTOROK (37 780 gramm)
Molnár Sándor, Szabó József
MI-ZO CARP TEAM (36 350 gramm)
Horváth Zoltán, Bársony Mihály
SPORTMOGYI (34 945 gramm)
Varga Dávid, Varga Dániel



 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu