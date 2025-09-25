Szép pontyot fogtak a bojlisok versenyén

Az időjárás változékony volt, így a horgászoknak nemcsak a halakkal, hanem a természet erőivel is meg kellett küzdeniük. A bojlis verseny célja az volt, hogy ki tudja a legtöbb, 5 kilogramm feletti pontyot pontymatracra terelni, illetve kié lesz a legnagyobb példány a három nap során. A megnyitón részletes tájékoztatót tartott a verseny főszervezője Szabó Dániel.

Bojlis horgászversenyt rendeztek Magyarszecsődön

Fotó: vasivizeken.hu

Ez lett a horgászverseny legnagyobb hala

Az első nap az előkészültek jegyében telt Magyarszecsődi-tó partján, majd csütörtökre megérkezett az eső is, de a csapatokat ez sem tántorította el. Az első 24 óra után szép halak kerültek mérlegelésre, és fél távnál kialakult az élmezőny. Ezen a napon fogták a verseny eddigi legnagyobb halát is: egy 15,03 kilogrammos pontyot, amely végül a teljes verseny során is a legnagyobbnak bizonyult. A péntek reggeli állás szerint továbbra is a Carp Dementorok vezették a mezőnyt, közel 38 kilogrammos összfogással. frontok és a halak aktuális viselkedése izgalmassá tette az utolsó órákat, de végül nem született megelepetés. Végeredmény:

CARP DEMENTOROK (37 780 gramm)

Molnár Sándor, Szabó József

MI-ZO CARP TEAM (36 350 gramm)

Horváth Zoltán, Bársony Mihály

SPORTMOGYI (34 945 gramm)

Varga Dávid, Varga Dániel





