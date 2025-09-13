Záró forduló Püspökmolnáriban - mutatjuk a horgászverseny eredményeit

A reggeli technikai megnyitón Mesterházy József és Gerencsér Imre versenyszervezők ismertették a szabályokat és a pálya beosztását a résztvevőkkel. A felnőtt hobbi horgászok három szektorban – két hétfős és egy hatfős – foglaltak helyet, míg az ifjúsági kategóriában kilencen versenyeztek egy közös szektorban a püspökmolnári tavon.

Püspökmolnáriban zárult a Vasi Vizeken Legjobb Sporthorgásza hobbi és ifjúsági versenysorozata

Fotó:vasivizeken.hu

Itt vannak a horgászvereseny eredményei

A félszigeten horgászó fiatalok látványos pecát mutattak be, a dobogós helyekért szoros küzdelem zajlott. Végül Goldmann Dominik, a Kőszegi - Fish Farm SHE versenyzője szerezte meg az első helyet közel 10 kilogrammos fogással. A dobogó második fokára Máthé Zalán állhatott fel az Elektromosok SHE színeiben, neki 9690 gramm halat sikerült szákba terelnie a versenyen. A harmadik helyen a Répcelaki HE képviseletében Buthi Benjámin végzett több mint 6 kilogrammos eredménnyel.

A felnőtt mezőnyben szintén szoros eredmények születtek. Az első helyet Fabsitz András, a Sárvíz-tavi HE versenyzője szerezte meg 11 330 grammos fogással. Mögötte Szalai Kevin, a Fish Farm SHE színeiben végzett 10 410 grammal. A harmadik Kajtár Diána lett a Kőszegi SHE képviseletében, ő 7760 grammos összefogást könyvelhetett el.

Külön elismerésben részesült Sántáné Tóth Andrea (Körmendi Munkás HE), aki női versenyzőként a második legjobb eredményt érte el, több mint 3 kilogrammos fogással.

A nap folyamán közel 120 kilogramm hal került szákba, az átlagfogás meghaladta a 4 kilogrammot. A fogások legnagyobb részét 80 dkg–2 kg közötti pontyok, kisebb törpeharcsák és 10–15 dekás kárászok tették ki.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen Puskás Norbert, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke mondott köszönetet a sportszerű részvételért, és gratulált a versenyzőknek. A díjakat Gerencsér Imrével közösen adták át. A nyertesek kupákat, emléktárgyakat és a Tacklebait Áruház vásárlási utalványait vihették haza.

A Vasi Vizeken Legjobb Sporthorgásza hobbi és ifjúsági versenysorozat hivatalos összesített eredményhirdetésére a decemberi elnökségi ülésen kerül sor Vaskeresztesen.