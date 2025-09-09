Hatvanéves az Ikervári Horgász Egyesület

A horgászversenyt a szomszédos Sárvári Kinizsi Horgász Egyesület által fenntartott Sárvári Téglagyári tavon rendezték. A megmérettetés, bár a horgászállásokon elhelyezkedő horgászok egymás riválisai voltak, családias, baráti hangulatban zajlott.

Versenyt szervezett az Ikervári Horgász Egyesület

Ikervári Horgász Egyesület 60: az alapító tagokra emlékeztek

Az Ikervári Horgász Egyesület idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját, ez alkalomból az eredményhirdetés előtt az alapító tagokra emlékeztek, akik közül már legtöbben nincsenek közöttünk. Az egyesület elindítója, alapítója Nagy Zoltán volt, első elnöke Vincze István, titkára Horváth Zoltán, gazdasági felelőse Szekeres Ferenc. Vörös István és Takács Gyula szintén vezetőségi tag volt az 1965-ben induló egyesületnél. A 92. életévében járó Szekeres Ferenc, aki egészségi állapota miatt nem tudott részt venni a rendezvényen, úgy emlékszik: kezdetben attól tartottak, nem tudják összeszedni az egyesület megalapításához szükséges minimális létszámot, de örömteli módon közel százan lettek.

- Ma az Ikervári Horgász Egyesület taglétszáma 350 fő. Az évek folyamán sokan megfordultak a vezetőségben, az elnökök sorában Kovács Béla, majd Farkas Péter következett. Szekeres Ferenc szinte 40 évig viselte tisztségét, vitte vállán az egyesületet, kora, valamint egészségi állapotában történt romlása miatt visszavonult, de a mai napig szívesen emlékezik az elmúlt időkre. A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége 1986-ban a Vas Megyei Horgászsportjáért címmel tüntette ki - idézte fel Kardos László elnök.

Az Ikervári Horgász Egyesület versenyének gyermek kategóriáját Németh Kornélia nyerte, a második Németh Viktória, harmadik Bejczy Bence lett, Illés Gábor Dániel pedig különdíjat kapott.

A felnőtt kategória legjobbja Bejczi Lászó lett, a második helyet Simon Ferenc, a harmadikat Nagy Ákos szerezte meg.









