Vasi vizeken: a Spartacus HE I. a csapatbajnok

A szeptember 20-21-i hétvégén az Abért II-es tó partján rendezték meg a VASI VIZEKEN GARBOLINO–TACKLEBAIT Megyei Egyéni és Csapatbajnokságot. A horgászverseny az idei évben is rendkívül szoros, fordulatokban gazdag küzdelmet hozott. A kétfordulós verseny igazi próbára tette a horgászok tudását, hiszen a tó szeszélyes halállománya és a nyárias időjárás miatt mind a taktikaválasztás, mind az alkalmazkodóképesség kulcsszerepet játszott a sikerben.

Horgászverseny Lukácsházán

Fotó: vasivizeken.hu

A horgászverseny összesített fogása elérte az 1 203 410 grammot, ami a nehézségek ellenére szép teljesítmény. A vasárnapi fordulóban javultak a fogási eredmények: 714 290 gramm hal került mérlegelésre, ami versenyzőként átlagosan 22 322 grammot jelent.

Új csapatgyőztes a horgászversenyen

A csapatbajnokságot a Spartacus HE I. csapata nyerte (196 420 g / 27 pont) kiegyensúlyozott teljesítménnyel. Pajtli Tibor kiemelkedő, 51.470 grammos fogása szektor egyest ért, mely döntő tényező volt, de Borsos Attila (49 530 g) és Vámos Attila (47 020 g) is stabilan, fordulónként 20 kilogramm feletti teljesítményt nyújtott, amely nagyban hozzájárult a sikerhez. Az eredmény hosszú évek tudatos felkészülésének, kitartásának és közös munkájának gyümölcse. A baráti, összeszokott csapat példája jól mutatja, a sok közösen eltöltött óra a vízparton meghozza gyümölcsét. Második helyen a többszörös címvédő csapat, az Elektromosok SHE I. (190 760 g / 29 pont) végzett. Török Zoltán (66 270 g) kiemelkedő eredménnyel húzta a csapatot, de Hajba Gábor szektor egyese és Tordai Gábor második helye szintén fontos volt az ezüstérem elérésében. A Körmendi Munkás HE (161 670 g / 32 pont) szerezte meg a bronzérmet. A csapat legeredményesebb versenyzője Unger György (44 370 g), de Nagy Hevesi Balázs is kiváló teljesítményt (27 330 gramm) nyújtott.

10 grammon múlt az aranyérem



Az egyéni bajnokság különösen emlékezetes eredményt hozott. A két forduló során mindvégig kiegyensúlyozott, sportszerű verseny zajlott. A pálya változatos arcát mutatta: volt, ahol a pontyok és amurok tették emlékezetessé a pecát, máshol a törpeharcsák nehezítették a horgászok dolgát. A fordulók végén azonban csak a vasárnapi összesítéskor vált világossá, hogy az élmezőnyben mennyire apró különbségek döntöttek. Az idei egyéni bajnoki cím sorsa ugyanis mindössze 10 gramm különbségen múlt – egyetlen apró hal elegendő lett volna a fordításhoz. Eredmény: