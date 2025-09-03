Gimnáziumi képzés indult a szombathelyi horvát iskolában

Több évtizede megfogalmazódott a vágy a környékbeli horvátokban, hogy a falvakon kívül városban is megszerveződjön a nemzetiségi nevelés-oktatás.

Az idei tanévben először gimnáziumi képzés indult a szombathelyi Mate Meršić Miloradić Horvát Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumban. A fotón Paukovitsné Horváth Edit igazgató. Fotó: Cseh Gábor

Gimnáziumi képzés indult szeptemberben a horvát iskolában

A városokban is megjelentek ugyanis azok a családok, amelyek gyermekük számára horvát nemzetiségi nevelést folytató intézményt kerestek, keresnek. 2016-ra jutottak el odáig, hogy az Országos Horvát Önkormányzat és Szombathely városa döntött az intézmény alapításáról. A jogszabály szerint erre úgynevezett felmenő rendszerben volt lehetőség.

Először óvodai csoport indult, az első három évben a pécsi Miroslav Krleza Horvát Iskola tagintézményeként működtek, eleveníti fel az igazgató. 2019-ben kapta vissza oktatási funkcióját a volt Szent-Györgyi iskola épülete.

Az Országos Horvát Önkormányzat fenntartásában, az önkormányzat által biztosított, megújult iskolaépületben, önálló intézményként működik 2019 szeptemberétől a Mate Meršić Miloradić Horvát Óvoda és Általános Iskola, amelynek azóta megújult a tornacsarnoka is.

Tavasszal elballagtak nyolcadikosok

– 2025 tavaszán repültek ki az első fecskék: elballagtak nyolcadikosaink. Már tavaly elkezdtük szervezni a gimnáziumi képzést – a kezdetektől az volt az Országos Horvát Önkormányzat célja, hogy egy komplexum jöjjön létre, amelyben az óvodától a gimnáziumi érettségiig juttatjuk el a gyermekeket. Szeptemberben nyolc diákkal nyitottuk meg a gimnázium kapuját. Úgy gondolkodtunk: ha megvannak a feltételek és a minimum létszám, akkor a tervek szerint el kell indítani a gimnáziumot, amely tovább viszi az iskola hírét. Összességében elégedettek lehetünk a felmenő rendszerrel: 2016-ban mindössze 15 gyermek járt az intézménybe, míg jelenleg két óvodai csoporttal, nyolc általános iskolai és egy gimnáziumi osztállyal összesen 145 – sorolja.

Paukovitsné Horváth Edit a nemzetiségi oktatás mellett különlegességként említi, hogy több anyaországi pedagógusuk is van, akik nagy segítséget nyújtanak a horvát nyelv tanulásában. A többi pedagógusról is pozitívan nyilatkozik.