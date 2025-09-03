1 órája
Gimnáziumi képzés indult a szombathelyi horvát iskolában
Az idei tanévben először gimnáziumi képzés indult a szombathelyi Mate Meršić Miloradić Horvát Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumban. Paukovitsné Horváth Edit igazgatóval visszatekintettünk az intézmény múltjára, beszélgettünk a jelenről és a jövő terveiről is.
Több évtizede megfogalmazódott a vágy a környékbeli horvátokban, hogy a falvakon kívül városban is megszerveződjön a nemzetiségi nevelés-oktatás.
Gimnáziumi képzés indult szeptemberben a horvát iskolában
A városokban is megjelentek ugyanis azok a családok, amelyek gyermekük számára horvát nemzetiségi nevelést folytató intézményt kerestek, keresnek. 2016-ra jutottak el odáig, hogy az Országos Horvát Önkormányzat és Szombathely városa döntött az intézmény alapításáról. A jogszabály szerint erre úgynevezett felmenő rendszerben volt lehetőség.
Először óvodai csoport indult, az első három évben a pécsi Miroslav Krleza Horvát Iskola tagintézményeként működtek, eleveníti fel az igazgató. 2019-ben kapta vissza oktatási funkcióját a volt Szent-Györgyi iskola épülete.
Az Országos Horvát Önkormányzat fenntartásában, az önkormányzat által biztosított, megújult iskolaépületben, önálló intézményként működik 2019 szeptemberétől a Mate Meršić Miloradić Horvát Óvoda és Általános Iskola, amelynek azóta megújult a tornacsarnoka is.
Tavasszal elballagtak nyolcadikosok
– 2025 tavaszán repültek ki az első fecskék: elballagtak nyolcadikosaink. Már tavaly elkezdtük szervezni a gimnáziumi képzést – a kezdetektől az volt az Országos Horvát Önkormányzat célja, hogy egy komplexum jöjjön létre, amelyben az óvodától a gimnáziumi érettségiig juttatjuk el a gyermekeket. Szeptemberben nyolc diákkal nyitottuk meg a gimnázium kapuját. Úgy gondolkodtunk: ha megvannak a feltételek és a minimum létszám, akkor a tervek szerint el kell indítani a gimnáziumot, amely tovább viszi az iskola hírét. Összességében elégedettek lehetünk a felmenő rendszerrel: 2016-ban mindössze 15 gyermek járt az intézménybe, míg jelenleg két óvodai csoporttal, nyolc általános iskolai és egy gimnáziumi osztállyal összesen 145 – sorolja.
Paukovitsné Horváth Edit a nemzetiségi oktatás mellett különlegességként említi, hogy több anyaországi pedagógusuk is van, akik nagy segítséget nyújtanak a horvát nyelv tanulásában. A többi pedagógusról is pozitívan nyilatkozik.
"Kiváló tantestületünk van"
– Kiváló tantestületünk van, együtt építkeztünk, a kollégáim kreatívak, gyermekcentrikusak, empatikusak, felkészültek. Többen közülük beszélik a horvát nyelvet, és döntő többségüknek megfelelő végzettsége van ahhoz, hogy a gimnáziumi képzésben is tervezhessek velük. Gimnáziumi oktatásunk a nemzetiségi oktatás vonalán halad tovább.
A diákok tanulják a horvát nyelvet, nemzetiségi népismeretet, a történelmet horvát nyelven, a földrajzot és a készségtantárgyakat két nyelven. Az említett első fecskék kirepültek a 8. osztályból és berepültek a gimnáziumunkba. Az a célunk, hogy ők és az utánuk következő generációk, egyre növekvő osztálylétszámokkal eljussanak az érettségiig.
A gimnazisták között vannak „külsősök” is: egy részük nemzetiségi iskolába járt, de van olyan is, aki horvát nyelvtudás nélkül érkezett – ők 0. évfolyamon jóval magasabb óraszámban tanulnak horvát nyelvet. A horvát nyelvű emelt szintű érettségi (megfelelő érdemjegy esetén) nyelvvizsga-bizonyítvány értékű, nem utolsósorban a fiatalok előtt megnyílhatnak a horvátországi egyetemek kapui – sorolja.
Diákok támogató környezetben
- Támogató környezetük elősegíti a függetlenséget, a karakter erősítését és az egész életen át tartó tudáskeresést.
- A hétköznapok családias hangulatban telnek.
- Arra törekednek, hogy diákjaik számára életre szóló oktatást nyújtsanak.
Az intézményben alapvető érték és elvárás a tisztelet, teszi hozzá. Paukovitsné Horváth Edit, majd személyes hangú vallomással zárja: nagyon örül, hogy a kezdetektől részese lehet az intézmény építkezésének, fejlődésének. A 2024/2025-ös tanévzárón pedig újabb öt évre bizalmat kapott a fenntartótól.