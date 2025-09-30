2 órája
Hétköznapi hősünk: Horváth Ákos példaértékű kiállását díjjal is elismerhetik Szombathelyen
A Weöres Sándor Színház színésze nemrég brutális támadás áldozata lett, miután segíteni próbált egy rablásnál. Most a város a Hétköznapi Hősök díjra jelölte Horváth Ákost bátor kiállásáért.
Hősies helytállása után most elismerés várhat rá: Horváth Ákost, a Weöres Sándor Színház színészét jelölték a szombathelyi Hétköznapi Hősök díjra. A hírt Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének csütörtöki ülésén dr. Nemény András polgármester jelentette be. A díjat minden évben azok kaphatják, akik sokat tesznek a helyi közösségért – legyen szó kiállásról, segítségnyújtásról vagy példamutató tettekről. A színművész neve került előtérbe, akinek történetét már az egész város ismeri.
Horváth Ákos hősies helyállása
Mi is beszámoltunk róla: Horváth Ákos egy rablás során került a figyelem középpontjába. A Paragvári utcai élelmiszerboltban két férfi lopni próbált, amikor a boltvezető észrevette őket. A helyzet gyorsan elfajult, a színész – aki épp vásárlóként volt jelen – nem habozott, és a boltosok segítségére sietett.
Kiderült, ismert színész a szombathelyi boltban történt brutális rablás áldozata
A bátor kiállásnak azonban súlyos következményei lettek: a támadók brutálisan bántalmazták, Horváth Ákost mentők vitték kórházba súlyos sérülésekkel. Azóta megírtuk: szerencsére azóta kiengedték, és állapota javul.
Példamutató bátorság
Horváth Ákos esete nemcsak Szombathelyen, hanem országos szinten is visszhangot váltott ki. Története sokak számára bizonyította, hogy a hétköznapi hősiesség nem nagy szavakban, hanem a legnehezebb pillanatokban mutatkozik meg. Most a város azzal ismerheti el a színész kiállását, hogy jelölték a Hétköznapi Hősök díjra – arra az elismerésre, amit azoknak adnak, akik valóban sokat tesznek a közösségükért.
Szeptemberi közgyűlés: felsőcsatári tábor, Haladás, galambok, lakásrendelet - összefoglaltuk a legfontosabb döntéseket