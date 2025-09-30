Hétköznapi hősünk: Horváth Ákos példaértékű kiállását díjjal is elismerhetik Szombathelyen

Hősies helytállása után most elismerés várhat rá: Horváth Ákost, a Weöres Sándor Színház színészét jelölték a szombathelyi Hétköznapi Hősök díjra. A hírt Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének csütörtöki ülésén dr. Nemény András polgármester jelentette be. A díjat minden évben azok kaphatják, akik sokat tesznek a helyi közösségért – legyen szó kiállásról, segítségnyújtásról vagy példamutató tettekről. A színművész neve került előtérbe, akinek történetét már az egész város ismeri.

Fotó: VN-archív/Szendi Péter

Horváth Ákos hősies helyállása

Mi is beszámoltunk róla: Horváth Ákos egy rablás során került a figyelem középpontjába. A Paragvári utcai élelmiszerboltban két férfi lopni próbált, amikor a boltvezető észrevette őket. A helyzet gyorsan elfajult, a színész – aki épp vásárlóként volt jelen – nem habozott, és a boltosok segítségére sietett.