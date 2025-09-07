Hosszú Katinkának ilyen nagy már a pocakja - megható, ahogy a kis Kamilla örül a testvérének

Hosszú Katinka ügyesen titkolta, hogy babát vár, legalább 5 hónapos terhes lehet azon a fotón, amit vasárnap mutatott meg a követőinek. A kislánya, Kamilla, láthatóan nagyon örül annak, hogy kistestvére lesz. Az elkapott pillanatban éppen puszit ad anyukája hasára.

Hosszú Katinka

Fotó: AFP

Hosszú Katinka nemsokára kétgyerekes anyuka lesz

A háromszoros olimpiai bajnok úszónő élete hatalmas fordulatot vett, miután véget ért viharos házassága Shane Tusuppal. Nem sokkal később rátalált a nagy Ő-re, Gelencsér Mátéra, akivel 2022. augusztus 22-én hivatalosan is összekötötték életüket. Boldogságukat csak fokozta, hogy 2023. augusztus 6-án világra jött első gyermekük, Kamilla. Most újabb örömhírt jelentettek be: a sztárpár második babáját várja. A gólyahírt egy nagyon kedves családi fotóval kürtölték világgá. Igaz nagyon titkolni sem tudták volna tovább, hiszen Hosszú Katinkának már hatalmas a pocakja, láthatóan túl van a várandóssága félidején.

Alig várjuk, hogy találkozzunk Veled

- írta a közös családi kép alá a közösségi oldalán Hosszú Katinka, a gratulációk pedig csak özönlenek.

A vaol.hu olvasói már korábban is értesülhettek az örömhírről, ugyanis Hosszú Katinka egy korábbi posztjában is jól látható volt a babapocak, a rajongói pedig a hivatalos bejelentés előtt, azonnal gratulálni kezdtek az újabb gyerekáldáshoz.