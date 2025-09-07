szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eddig titkolta

40 perce

Hosszú Katinkának ilyen nagy már a pocakja - megható, ahogy a kis Kamilla örül a testvérének

Címkék#Hosszú Katinka#baba#terhesség#család

Hosszú Katinka hatalmas pocakot villantott. Az úszónő hónapokig ügyesen titkolta állapotát, már bőven túl lehet a várandóssága félidején. Hosszú Katinka most csodás családi fotón mutatta meg, hogy már négyen vannak.

Vaol.hu

Hosszú Katinka ügyesen titkolta, hogy babát vár, legalább 5 hónapos terhes lehet azon a fotón, amit vasárnap mutatott meg a követőinek. A kislánya, Kamilla, láthatóan nagyon örül annak, hogy kistestvére lesz. Az elkapott pillanatban éppen puszit ad anyukája hasára. 

hosszú katinka
Hosszú Katinka
Fotó: AFP

Hosszú Katinka nemsokára kétgyerekes anyuka lesz

A háromszoros olimpiai bajnok úszónő élete hatalmas fordulatot vett, miután véget ért viharos házassága Shane Tusuppal. Nem sokkal később rátalált a nagy Ő-re, Gelencsér Mátéra, akivel 2022. augusztus 22-én hivatalosan is összekötötték életüket. Boldogságukat csak fokozta, hogy 2023. augusztus 6-án világra jött első gyermekük, Kamilla. Most újabb örömhírt jelentettek be: a sztárpár második babáját várja. A gólyahírt egy nagyon kedves családi fotóval kürtölték világgá. Igaz nagyon titkolni sem tudták volna tovább, hiszen Hosszú Katinkának már hatalmas a pocakja, láthatóan túl van a várandóssága félidején.

Alig várjuk, hogy találkozzunk Veled

- írta a közös családi kép alá a közösségi oldalán Hosszú Katinka, a gratulációk pedig csak özönlenek.

A vaol.hu olvasói már korábban is értesülhettek az örömhírről, ugyanis Hosszú Katinka egy korábbi posztjában is jól látható volt a babapocak, a rajongói pedig a hivatalos bejelentés előtt, azonnal gratulálni kezdtek az újabb gyerekáldáshoz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu