szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
HPV

1 órája

Már csak két nap van a HPV elleni védőoltást igénylő nyilatkozat leadásáig!

Címkék#védelem#NNGYK#vakcina#hpv

Tavaly a szülők 80%-a kérte az ingyenes HPV elleni védőoltást. Ez 100%-os védelmet nyújt a legveszélyesebb HPV okozta fertőzésekkel és rákmegelőző állapotokkal szemben.

Vaol.hu

Fontos határidő közeleg, az iskolák péntekig (szeptember 12.) várják a szülők írásos nyilatkozatát, amellyel kérhetik gyermekük számára a térítésmentes humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást, amely 7. osztályos lányoknak és fiúknak egyaránt elérhető – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

Magyarországon évente több mint 1400 nő hal meg méhnyakrák következtében. A HPV elleni védőoltással évente több száz élet is megmenthető
Magyarországon évente több mint 1400 nő hal meg méhnyakrák következtében. A HPV elleni védőoltással évente több száz élet is megmenthető Forrás: Shutterstock

Az oltást az iskolaorvos két adagban, 6 hónap különbséggel adja be a felkarba. A teljes védelemhez mindkét adag beadása szükséges. A HPV több mint 100 típusa közül legalább 15 súlyos daganatos betegséget okozhat, köztük a méhnyakrákot, fej-nyak- és nemi szervi daganatokat. A 9 HPV típust tartalmazó oltóanyag már nem csak a leggyakoribb magas kockázatú típusokkal (16 és18), hanem a nemi szemölcsökkel szemben is hatékony védelmet nyújt. Az oltás segíti az immunrendszert abban, hogy gyorsan semlegesítse a vírust, megelőzve ezzel a súlyos betegségeket.

A HPV elleni vakcina teljesen biztonságos

Átmeneti helyi reakciók előfordulhatnak (például enyhe fájdalom vagy bőrpír), de nincs súlyos mellékhatása, nem tartalmaz élő vírust, és nincs benne genetikai módosító anyag. Klinikai vizsgálatok bizonyítják, hogy az oltás 100%-os védelmet biztosít a legveszélyesebb HPV-típusok okozta fertőzésekkel és rákmegelőző állapotokkal szemben.

Magyarországon évente több mint 1400 nő hal meg méhnyakrák következtében. A védőoltással évente akár több száz élet is megmenthető, így az oltás valódi és hatékony életmentő beavatkozás. Az NNGYK azt javasolja, éljenek a lehetőséggel, a tavalyi tanévben a jogosult tanulók szüleinek mintegy 80%-a döntött a védőoltás mellett, biztosítva gyermekeik védelmét a HPV fertőzéssel szemben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu