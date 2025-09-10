Már csak két nap van a HPV elleni védőoltást igénylő nyilatkozat leadásáig!

Fontos határidő közeleg, az iskolák péntekig (szeptember 12.) várják a szülők írásos nyilatkozatát, amellyel kérhetik gyermekük számára a térítésmentes humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást, amely 7. osztályos lányoknak és fiúknak egyaránt elérhető – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

Magyarországon évente több mint 1400 nő hal meg méhnyakrák következtében. A HPV elleni védőoltással évente több száz élet is megmenthető Forrás: Shutterstock

Az oltást az iskolaorvos két adagban, 6 hónap különbséggel adja be a felkarba. A teljes védelemhez mindkét adag beadása szükséges. A HPV több mint 100 típusa közül legalább 15 súlyos daganatos betegséget okozhat, köztük a méhnyakrákot, fej-nyak- és nemi szervi daganatokat. A 9 HPV típust tartalmazó oltóanyag már nem csak a leggyakoribb magas kockázatú típusokkal (16 és18), hanem a nemi szemölcsökkel szemben is hatékony védelmet nyújt. Az oltás segíti az immunrendszert abban, hogy gyorsan semlegesítse a vírust, megelőzve ezzel a súlyos betegségeket.

A HPV elleni vakcina teljesen biztonságos

Átmeneti helyi reakciók előfordulhatnak (például enyhe fájdalom vagy bőrpír), de nincs súlyos mellékhatása, nem tartalmaz élő vírust, és nincs benne genetikai módosító anyag. Klinikai vizsgálatok bizonyítják, hogy az oltás 100%-os védelmet biztosít a legveszélyesebb HPV-típusok okozta fertőzésekkel és rákmegelőző állapotokkal szemben.

Magyarországon évente több mint 1400 nő hal meg méhnyakrák következtében. A védőoltással évente akár több száz élet is megmenthető, így az oltás valódi és hatékony életmentő beavatkozás. Az NNGYK azt javasolja, éljenek a lehetőséggel, a tavalyi tanévben a jogosult tanulók szüleinek mintegy 80%-a döntött a védőoltás mellett, biztosítva gyermekeik védelmét a HPV fertőzéssel szemben.