Oltás

Meghosszabították a határidőt! Szeptember 18-ig ingyenesen igényelhető a HPV elleni védőoltás!

Címkék#vizsgálat#HPV-oltás#hpv

Határidő hosszabítás! Szeptember 18-ig várják az igényeket. A szülőket arra kérik, adják le az iskolában a beleegyező nyilatkozatot az ingyenes HPV elleni védőoltás beadásához.

Vaol.hu

Meghosszabbították a határidőt, szeptember 12. helyett, szeptember 18-ig igényelhető ingyenesen a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltás minden 7. évfolyamos lánynak és fiúnak – tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

A HPV elleni védőoltást egyre többen kérik, fiúk és lányok egyaránt
A HPV elleni védőoltást egyre többen kérik, fiúk és lányok egyaránt Forrás: Shutterstock

A HPV elleni védőoltás hatékony segítség a betegségek megelőzésében

Klinikai vizsgálatok bizonyítják, hogy az oltás 100%-os védelmet biztosít a legveszélyesebb HPV-típusok okozta fertőzésekkel és rákmegelőző állapotokkal szemben, miközben Magyarországon évente több mint 1400 nő hal meg méhnyakrák következtében. A védőoltással évente akár több száz élet is megmenthető, így az oltás valódi és hatékony életmentő beavatkozás.

Azt kérik a szülőktől, hogy töltsék ki és adják le az iskolában a szülői beleegyező nyilatkozatot, hogy gyermekük is megkaphassa a védőoltást! A HPV vírusról és az oltásról itt olvashat bővebben.

 

