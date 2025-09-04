HPV oltás: ha mindenki kérné, eltűnhetne a rettegett betegség!

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, idén is lehet igényelni a HPV oltást, a 12-13 éves tanulóknak, az ingyenes oltóanyagot tavaly a lányok 81, míg a fiúk 76 százaléka kérte.

Dr. Pölöskey Péter szerint, külön örömteli, hogy a fiúk is egyre inkább kérik az ingyenes HPV oltást Forrás: VN/archív Fotó: Unger Tamás

Az oltásról dr. Pölöskey Péter gyermekorvost kérdeztük, aki valódi sikertörténetnek nevezte az ingyenes HPV elleni védőoltás bevezetését, mivel az oltás nagyon hatékonyan véd több daganatos betegség ellen, az pedig külön örömteli, hogy a fiúk is egyre inkább kérik az oltást, mert egyrészt nem igaz, hogy őket nem veszélyezteti a HPV (a férfiak körében egyre gyakoribbak a szájüregi daganatok), másrészt még ha így is lenne, a vírus terjesztésében nagyon is érintettek.

Az oltási hajlandóságról szólva elmondta, nagyon jó hír, hogy ilyen sokan élnek a lehetőséggel, mutatja, hogy a társadalom nagy része bízik a védőoltásban és megérti ennek a szükségességét, de mint hangsúlyozta, a 100%-tól még messze vagyunk, márpedig ha valóban azt szeretnénk, hogy a vírus által okozott betegségek eltűnjenek, akkor közel teljes átoltottságra van szükség, mivel a kórokozók könnyedén átjutnak minden nyitva hagyott kiskapun. Hozzátette, minél magasabb lesz a társadalomban az átoltottság, annál inkább bízhatunk a HPV okozta megbetegedések csökkenésében. Azt azonban hangsúlyozta, hogy az oltás, csak a rendszeres szűrővizsgálattal együtt igazán hatékony.

A méhnyakrák kialakulásáért szinte teljes mértékben a HPV a felelős

A méhnyakrák, egyike a nőket érintő leggyakoribb daganatos megbetegedéseknek, Ausztráliában, ahol már korábban elkezdték az oltási kampányt a fiataloknál, azt várják, hogy öt év múlva nem lesz az országban ilyen típusú megbetgedés. Magyarországon most is, évente több mint ezer új méhnyakrákos esetet regisztrálnak, több százan pedig bele is halnak a betegségbe, ami pedig egyike azoknak, amelyek kialakulása az orvostudomány jelenlegi állása szerint, szinte teljes mértékben megelőzhető, kialakulásáért 99,9%-ban a HPV a felelős. A vírus ellen elérhető oltással és hatékony szűrőmódszerek alkalmazásával a betegség teljes eliminációja a WHO becslései szerint néhány évtizeden belül érhető el.