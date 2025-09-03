HPV védőoltás: a lányok több mint nyolcvan százaléka kéri!

Az idei tanévben is ingyenesen igényelhető a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltás – számolt be honlapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). A Nemzeti Immunizációs Program részeként 2014 óta a hetedik osztályos lányok, 2020 óta pedig már a 12 éves fiúk szülei is térítésmentesen igényelhetik minden év szeptemberében a HPV elleni védőoltást gyermekeik számára.

A HPV vakcina a lányok számára 2014, a fiúk számára pedig 2020 óta ingyenes, többségük kéri és meg is kapja az oltást Fotó: Shutterstock

A HPV vakcina akkor fejti ki leghatékonyabban a hatását, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják, ezért szerepel a hazai oltási naptárban a 7. évfolyamos, azaz általában 12-13 éves korú tanulók oltása. A szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót, amely tartalmazza a nyilatkozatot, amit kitöltve és aláírva kell visszajuttatniuk az iskolába, szeptember 1–12. között. Ezzel a lépéssel biztosítható, hogy gyermekük megkapja az önkéntes, ingyenes védőoltást.

A HPV okozta fertőzés nagyon gyakori, szinte minden ember (nők és férfiak egyaránt) átesik rajta élete során legalább egyszer. A HPV fertőzés következményei mindkét nemet érinthetik, a rosszindulatú daganatok 5-6%-áért a HPV felelős. A vírus bőr-bőr, illetve bőr-nyálkahártya kontaktus útján, fertőzött személlyel történő közvetlen – elsősorban szexuális – érintkezéssel terjed. Egy HPV fertőzés átvészelése nem akadályozza meg a későbbi újrafertőződés lehetőségét.

A HPV nemcsak méhnyakrákot, hanem más daganatos megbetegedést (szeméremtest, hüvely, pénisz rákot, a végbélnyílás és a garat rákos megbetegedéseit), illetve nemi szervi szemölcsöket is okozhat. A védőoltással megelőzhetjük az oltóanyagban található HPV típusok által okozott fertőzést, és annak következményeit, így a HPV okozta daganatok többsége védőoltással megelőzhető.

A vakcinát az iskolaorvos adja be a felkarba, két alkalommal, 6 hónap különbséggel. A védettség kialakulásához mindkét oltás szükséges. A vakcina biztonságos, nem tartalmaz élő vírust, és nem változtatja meg a sejtek működését.

A HPV elleni védőoltás nem kötelező, de az egészség megőrzése és a súlyos megbetegedések megelőzése érdekében mindenképp javasolt

2024-ben országosan a 12-13 éves lányok 81%-a, és az ugyanilyen korú fiúk 76%-a részesült védőoltásban. Aki nem kapta meg hetedik osztályban a védőoltást, annak a vakcina a későbbiekben térítésköteles, recept ellenében gyógyszertárban vásárolható meg. A 15. életkort betöltött személyeknek már nem kettő, hanem három dózis szükséges a megfelelő védettség eléréséhez. Ezért is javasoljuk, hogy a szülők használják ki a térítésmentes védőoltás igénylésének lehetőséget, és védjék meg gyermekük jövőjét!