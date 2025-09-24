szeptember 24., szerda

26 perce

Hulladékelszállítás: Ezt ne tedd, mert a házad előtt marad a szemét!

Címkék#hulladékudvarokban#időtartamban#hulladék#STKH#Vas Vármegye

Jövő évtől a lakosságnak is fizetnie kell az építési törmelék lerakásánál. Mutatjuk, mi változik és mi nem a hulladékelszállításban.

Horváth László

A MOHU közzétette az egységes keretbe foglalt a frissített és Általános Szerződési Feltételeit. Az új szabályozás október elsejétől lép életbe. A Hulladékelszállítás változásairól a beol.hu megkereste a MOHU-t. A portál megtudta, a szemétszállítás napi gyakorlatában, díjazásában nem történik változás, a megszokott rendszerben viszik el továbbra is a szemetet a kukásautók. Kiemelték, a kuka súlyára vonatkozó korlátozás vagy az, hogy kinek kell fizetnie, ha eltörik a kuka, korábban is az ÁSZF részei voltak, most is azok. 

hulladékelszállítás
Hulladékelszállítás: Mutatjuk, mi változik és mi nem
Forrás: VN-archív

Hulladékelszállítás: Ami viszont változik

  • Díjat kell fizetni: A lakosság 2026. január 1-jét követően építési-bontási hulladékot díjfizetés ellenében adhat le azon hulladékudvarokban, amelyekben szabadkapacitás rendelkezésre áll ilyen jellegű hulladék átvételére - olvasható az ÁFSZ-ben.
  • Bevezetik a Mobil hulladékgyűjtő udvart: koncesszió hatálya alá tartozó, szelektív hulladékok gyűjtését és szállítását végző járműkonvoj, amely változó helyszíneken, meghatározott időpontokban és időtartamban végez hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet a koncessziós társaság, vagy koncesszori alvállalkozó üzemeltetésében és felügyelete mellett.

Nem változott, de jó tudni:

A lomtalanítás során többek közt az alábbi hulladékokat nem szállítják el: zöldhulladék, szelektív hulladék, állati tetem, gumiabroncs, elektronikai hulladék, kézi erővel nem rakodható túlsúlyos, vagy túlméretes hulladék.

A hulladékudvarokban továbbra is leadható:

  • naponta legfeljebb 4, évente maximum 16 gumiabroncs,
  • naponta legfeljebb 150 kilogramm, évente maximum 600 kilogramm lom (ott ahol erre lehetőség van)
  • üveg,
  • elem, akkumulátor,
  • ruha,
  • a háztartás körül keletkezett használati tárgyak,
  • elektromos eszközök

A lomtalanításnál fontos, legalább évi egy alkalmat kell biztosítania a szemétszállító cégnek. Figyelni kell arra, hogy csak olyan, háztartásokban keletkező hulladék pakolható ki, amelyet a rendszeres szolgáltatás során nem visznek el, mivel nem fér be a kukába.

Vas vármegye jelentős részén az STKH Kft. végzi a hulladék begyűjtését, elszállítását. A további részletek IDE kattintva olvashatók el>>

Szemétszállítás: nem csordulhat túl a kuka

Ahogy azt korábban is megszokhattuk, és ez október elseje után sem módosul, hogy a kukát úgy kell kihelyezni az ingatlan elé, hogy annak a teteje legyen lezárva, ellenkező esetben a plusz hulladékot nem viszik el. A vegyes kukába továbbra sem tehető papír, műanyag, fém, építési törmelék, elektromos és elektronikai hulladék.

 

 

