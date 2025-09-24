Hulladékelszállítás: Ezt ne tedd, mert a házad előtt marad a szemét!

A MOHU közzétette az egységes keretbe foglalt a frissített és Általános Szerződési Feltételeit. Az új szabályozás október elsejétől lép életbe. A Hulladékelszállítás változásairól a beol.hu megkereste a MOHU-t. A portál megtudta, a szemétszállítás napi gyakorlatában, díjazásában nem történik változás, a megszokott rendszerben viszik el továbbra is a szemetet a kukásautók. Kiemelték, a kuka súlyára vonatkozó korlátozás vagy az, hogy kinek kell fizetnie, ha eltörik a kuka, korábban is az ÁSZF részei voltak, most is azok.

Hulladékelszállítás: Mutatjuk, mi változik és mi nem

Forrás: VN-archív

Hulladékelszállítás: Ami viszont változik

Díjat kell fizetni: A lakosság 2026. január 1-jét követően építési-bontási hulladékot díjfizetés ellenében adhat le azon hulladékudvarokban, amelyekben szabadkapacitás rendelkezésre áll ilyen jellegű hulladék átvételére - olvasható az ÁFSZ-ben.

A lakosság 2026. január 1-jét követően építési-bontási hulladékot díjfizetés ellenében adhat le azon hulladékudvarokban, amelyekben szabadkapacitás rendelkezésre áll ilyen jellegű hulladék átvételére - olvasható az ÁFSZ-ben. Bevezetik a Mobil hulladékgyűjtő udvart: koncesszió hatálya alá tartozó, szelektív hulladékok gyűjtését és szállítását végző járműkonvoj, amely változó helyszíneken, meghatározott időpontokban és időtartamban végez hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet a koncessziós társaság, vagy koncesszori alvállalkozó üzemeltetésében és felügyelete mellett.

Nem változott, de jó tudni:

A lomtalanítás során többek közt az alábbi hulladékokat nem szállítják el: zöldhulladék, szelektív hulladék, állati tetem, gumiabroncs, elektronikai hulladék, kézi erővel nem rakodható túlsúlyos, vagy túlméretes hulladék.

A hulladékudvarokban továbbra is leadható:

naponta legfeljebb 4, évente maximum 16 gumiabroncs,

naponta legfeljebb 150 kilogramm, évente maximum 600 kilogramm lom (ott ahol erre lehetőség van)

üveg,

elem, akkumulátor,

ruha,

a háztartás körül keletkezett használati tárgyak,

elektromos eszközök

A lomtalanításnál fontos, legalább évi egy alkalmat kell biztosítania a szemétszállító cégnek. Figyelni kell arra, hogy csak olyan, háztartásokban keletkező hulladék pakolható ki, amelyet a rendszeres szolgáltatás során nem visznek el, mivel nem fér be a kukába.

Vas vármegye jelentős részén az STKH Kft. végzi a hulladék begyűjtését, elszállítását.