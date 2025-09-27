1 órája
Hurka sütése házilag: kipróbáltuk, és fenséges lett!
Megérkezett a hurka szezonja – több kistermelő és hentesárut kínáló helyen kapható már. Utánanéztünk, kipróbáltuk, leteszteltük: és sikerült a hurka sütése!
Sokak számára igazi csemege, de vannak persze, akik inkább kihagyják vagy éppen kerülik. A véres hurka és májas hurka sütése afféle disznótoros lakoma: őseink kizárólag olyankor jutottak hozzá, és készítették el, saját receptek szerint. Manapság sok helyen kínálják, de a kereslet leginkább ősszel és télen figyelhető meg rá – tudtuk meg egy húsboltban. Felhívták arra is a figyelmünket, hogy csak jó minőségű termék tud jó minőségű eredményt hozni. Így hát kistermelő portékáját választottuk, majd jöhetett a teszt. A fő kérdés ez volt: hogyan célszerű sütni a véres- és májas hurkát, hogy finom, ropogós legyen, és ne durranjon szét?
A hurka sütése, robbanás nélkül
A hurka sütése igazi művészet, főleg, ha azt szeretnénk, hogy kívül ropogós legyen, belül pedig szaftos maradjon, és közben ne robbanjon szét. Íme a felkutatott, és számunkra bevált módszerek, amikkel elérheted ezt az ínycsiklandó eredményt:
Előkészítés – kihagyhatatlan a sikerhez!
- Áztatás langyos vízben: A hurkát sütés előtt áztasd be kb. 30 percre langyos vízbe! Kihagyhatatlan. Ez visszaadja a bél rugalmasságát, így kevésbé reped meg sütés közben.
- Fagyasztott hurka sütése: soha ne süss kiolvasztás nélkül hurkát! A jég belül gőzzé válik, szétfeszíti a bélburkot, és oda az élmény.
- Ne szurkáld meg: Bár sokan megszurkálják hústűvel vagy villával, ez kifolyó ízekhez vezethet. Az áztatás önmagában elegendő.
Sütési technika
- Sütő hőfoka: Állítsd a sütőt 140–150°C-ra! Ez az alacsony hőfok segít abban, hogy a hurka ne repedjen meg a hirtelen hőhatástól. Nekünk bevált.
- Hideg sütőbe tedd be: Ne előmelegített sütőbe rakd, mert a hirtelen hőmérsékletváltozás szintén repedést okozhat!
- A hurka sütési ideje körülbelül 30–40 perc legyen, légkeveréses módban.
- Ha ropogósabb bőrt szeretnél, az utolsó pár percben állítsd a sütőt grillező módra. Mi itt felmentünk 200-210°C-ra. Nem bántuk meg!
- Tepsi vagy rács: A hurkát tepsibe vagy rácsra helyezd úgy, hogy ne érjenek egymáshoz. Alá tehetsz alufóliát vagy kevés vizet, hogy felfogja a kifolyó zsírt.
Tálalási ötlet
Klasszikus köret: főtt vagy sült krumpli, savanyúság, mustár vagy párolt káposzta – ezekkel lesz igazán disznótoros hangulatú az étkezés.
