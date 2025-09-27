Sokak számára igazi csemege, de vannak persze, akik inkább kihagyják vagy éppen kerülik. A véres hurka és májas hurka sütése afféle disznótoros lakoma: őseink kizárólag olyankor jutottak hozzá, és készítették el, saját receptek szerint. Manapság sok helyen kínálják, de a kereslet leginkább ősszel és télen figyelhető meg rá – tudtuk meg egy húsboltban. Felhívták arra is a figyelmünket, hogy csak jó minőségű termék tud jó minőségű eredményt hozni. Így hát kistermelő portékáját választottuk, majd jöhetett a teszt. A fő kérdés ez volt: hogyan célszerű sütni a véres- és májas hurkát, hogy finom, ropogós legyen, és ne durranjon szét?

Hurka sütése házilag: kipróbáltuk, és fenséges lett!

Fotó: MW-archív

A hurka sütése, robbanás nélkül

A hurka sütése igazi művészet, főleg, ha azt szeretnénk, hogy kívül ropogós legyen, belül pedig szaftos maradjon, és közben ne robbanjon szét. Íme a felkutatott, és számunkra bevált módszerek, amikkel elérheted ezt az ínycsiklandó eredményt:

Előkészítés – kihagyhatatlan a sikerhez!

Áztatás langyos vízben: A hurkát sütés előtt áztasd be kb. 30 percre langyos vízbe! Kihagyhatatlan. Ez visszaadja a bél rugalmasságát, így kevésbé reped meg sütés közben.

Fagyasztott hurka sütése: soha ne süss kiolvasztás nélkül hurkát! A jég belül gőzzé válik, szétfeszíti a bélburkot, és oda az élmény.

Ne szurkáld meg: Bár sokan megszurkálják hústűvel vagy villával, ez kifolyó ízekhez vezethet. Az áztatás önmagában elegendő.

Sütési technika