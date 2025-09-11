Hurkapálcikákból készült, ilyen lett a vépi kastély makettje

Két éve alkotta az első hurkapálcika-építményt Rózsa Sándor: hegyi házukat a pincével. Azóta a vépi templom, a templomkertben található világháborús emlékmű, vépi szülői házuk és felesége szombathelyi szülői háza is elkészült – természeten mini változatban.

Rózsa Sándor a vépi Erdődy-kastélyt is megformázta: 1560 darab hurkapálcika kellett hozzá.

Fotó: Tóth Kata

A vépi kastély hurkapálcika-makettje

– Megépítem hurkapálcikákból a vépi kastélyt is – fogadkozott még télen. Szeptember első napjaiban aztán jött a telefon: kész a kastély, mehetünk megnézni. – 1560 darab hurkapálcikára volt szükségem és hat doboz ragasztóra. Először az elemeket gyártottam készre, utána összeraktam őket. Kétszer is kimentem Vépre, hogy megnézzem a kastélyt. Utána emlékezetből dolgoztam, keménypapír alapra. Háromheti munkám van benne – mondja. S hogy mi a terve a kastély-makettel Rózsa Sándornak? Szívesen elajándékozná Vép városának.







